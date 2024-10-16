Алсу, Эмиль и Юнона: редкие имена новорожденных в Курганской области

В сентябре в Курганской области родители продемонстрировали оригинальный подход к выбору имен для своих малышей. Среди новорожденных девочек можно выделить такие редкие имена как Сабина, Эмиль и Юнона. Эти имена выделяются своей уникальностью среди более традиционных выборов, сообщает ЗАГС Курганской области.
«В список редких имен для девочек также вошли Оливия, Регина, Ариана, Мелания, Мира, Эмилия, Серафима, Арсения, Алсу, Августина, Аполлинария, Аделия, Ангелина, Стефания и Алисия», — пишет ЗАГС. Эти имена отражают разнообразие и культурные предпочтения родителей в регионе.
Среди мальчиков также наблюдается тенденция к выбору нестандартных имен. Родители назвали своих сыновей Радомиром, Айдаром, Ильдаром, Савелием, Юнусом, Саввой и Богданом. Эти имена не только звучат необычно, но и несут в себе глубокий культурный и исторический контекст.
За сентябрь в Курганской области родилось 218 малышей, из которых 118 — мальчики и 100 — девочки. Эти данные показывают, что рождаемость в регионе остается на стабильном уровне, а выбор имен остается многообразным и интересным.
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