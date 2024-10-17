Shot: звезде «Служебного романа» Немоляевой потребовалась экстренная помощь

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Светлане Немоляевой вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма
Светлане Немоляевой вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма Фото:

Известной актрисе Светлане Немоляевой, звезде фильма «Служебный роман», снова потребовалась экстренная помощь врачей из-за проблем с сердечным ритмом. Артистка почувствовала себя плохо в своей московской квартире и сама вызвала скорую помощь.

«87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире, она сама позвонила в экстренные службы», — передает telegram-канал Shot. Актриса обратилась к медикам с жалобами на слабость и одышку. Врачи быстро оказали ей первую помощь. Выяснилось, что у нее произошел приступ фибрилляции предсердий.

В мае 2024 года Немоляева уже обращалась к врачам с проблемами с сердечным ритмом, когда лежала в больнице с ковидом. В разговоре с Shot она отметила, что, несмотря на недавнее происшествие, ее выступление в театре имени Маяковского, которое запланировано на 19 октября, состоится.

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Известной актрисе Светлане Немоляевой, звезде фильма «Служебный роман», снова потребовалась экстренная помощь врачей из-за проблем с сердечным ритмом. Артистка почувствовала себя плохо в своей московской квартире и сама вызвала скорую помощь. «87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире, она сама позвонила в экстренные службы», — передает telegram-канал Shot. Актриса обратилась к медикам с жалобами на слабость и одышку. Врачи быстро оказали ей первую помощь. Выяснилось, что у нее произошел приступ фибрилляции предсердий. В мае 2024 года Немоляева уже обращалась к врачам с проблемами с сердечным ритмом, когда лежала в больнице с ковидом. В разговоре с Shot она отметила, что, несмотря на недавнее происшествие, ее выступление в театре имени Маяковского, которое запланировано на 19 октября, состоится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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