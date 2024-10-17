Украинских уклонистов задержали на границе с Молдавией

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали 19 граждан страны, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Недалеко от границы с Молдавией пограничники остановили две группы мужчин из 8 и из 11 человек», — передает telegram-канал ведомства. Там же были опубликованы фотографии с задержания. По информации сотрудников пограничной службы, каждый из задержанных заплатил за услуги переправы через границу от трех до пяти тысяч долларов, получая указания от организатора в мессенджере.
В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Данный инцидент произошел на фоне ужесточения мобилизационных мер на Украине, особенно после принятия нового закона в мае текущего года об увеличении состава армии на сотню тысяч граждан. Из-за этого многие мужчины пытаются выехать из страны незаконно, в том числе по поддельным документам, рискуя жизнью.
Днями ранее сотрудники пограничной службы задержали жителей Украины, пытавшихся сбежать на территорию Белоруссии через заминированную местность, передает RT. Для задержания уклонистов сотрудникам украинских военкоматов разрешили открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни, передает деловое издание «Взгляд».
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