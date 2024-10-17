Власти России помогут жителям сел и деревень взять доступные займы на покупку жилья. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о выделении дополнительно 6,5 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки и потребительских кредитов. Руководитель кафедры страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов отмечает, что доступные кредиты снизят поток переезжающих в города.
Во вступительном слове Мишустин подчеркнул, что развитие сельских территорий и повышение качества жизни проживающих на них людей — безусловный приоритет для российских властей. Это включает ремонт и строительство школ, детских садов, поликлиник, создание современного комфортного жилья.
«Один из ключевых инструментов для решения таких задач — это субсидирование займов для тех, кто живет за пределами городов. Можно принять участие в программе сельской ипотеки — по ставке, напомню, до 3%. Или взять льготный потребительский кредит на благоустройство дома, в том числе на подведение воды, газа. Этими возможностями улучшить свои жилищные условия за последние четыре года уже воспользовались свыше 160 тысяч заемщиков», — сказал премьер.
Правительство будет и дальше обеспечивать доступ к льготному финансированию для сельских жителей, даже с учетом повышения ключевой ставки Банка России, заявил Мишустин.
«Выделим дополнительно порядка 6,5 млрд рублей на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышением процентных ставок», — отметил премьер.
Глава правительства объявил о выделении еще 17,5 млрд рублей на поддержку льготного кредитования не менее 24 тысяч аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Власти рассчитывают, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем обеспечивал продовольственную безопасность и граждане имели широкий выбор качественных российских продуктов.
Меры поддержки жителей сельской местности, в том числе льготные кредиты и ипотека, — одни из важнейших инструментов, которые позволяют удержать людей на этих территориях, говорит Александр Цыганов. Убедить городских жителей переехать в такие населенные пункты довольно сложно, но те, кто уже живет в деревнях и селах, должны чувствовать, что их поддерживают. На это и нацелены субсидии.
«У программы сельской ипотеки уже были сложности из-за недостатка средств. Лимиты выбираются достаточно быстро, это показывает, что она популярна. В целом доступность ипотеки и других кредитов для сельских жителей очень важна: не секрет, что в отрасли не самые большие зарплаты. К тому же, есть сезонность, и деньги у аграриев появляются, когда они соберут и продадут урожай», — отмечает эксперт.
Сельскую ипотеку можно взять на покупку или строительство жилья на определенных территориях, список которых регионы согласовывают с Минсельхозом. Заемщиком может стать и тот, кто работает в городе, но предпочитает жить за его пределами. Эти люди, хотя и не работают на сельхозпредприятиях, также вносят свой вклад в развитие сельских территорий, подчеркивает Александр Цыганов.
«Если человек работает на удаленке и живет в селе, он так или иначе вкладывает деньги в развитие его инфраструктуры. Платит налоги, ходит в магазины, пользуется медицинскими, образовательными услугами», — объясняет собеседник URA.RU.
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