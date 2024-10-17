17 октября 2024

Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в союз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению лидеров ЕС, правительство Грузии приняло антидемократичные законы
По мнению лидеров ЕС, правительство Грузии приняло антидемократичные законы Фото:

Процесс вступления Грузии в Евросоюз (ЕС) де-факто остановлен, так как противоречит ценностям Европы. Об этом было объявлено по итогам саммита организации в Брюсселе (Бельгия).

«Европейский союз напоминает, что такой курс правительства подрывает движение Грузии в ЕС и по факту останавливает процесс вступления», — говорится в итоговом документе саммита. По мнению лидеров ЕС, правительство Грузии приняло антидемократичные законы «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» — о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и «О прозрачности иностранного влияния» — закон об иностранных агентах.

В ЕС посоветовали Грузии провести более глубокие демократические реформы, которые смогут соответствовать требованиям интеграции в союз. Также они выразили надежду на свободу и честность грядущих парламентских выборов в стране.

Ранее URA.RU писало о том, что Евросоюз приостановил процесс приема Грузии из-за закона о запрете ЛГБТ. Власти ЕС призвали вернуться Грузию на путь интеграции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Процесс вступления Грузии в Евросоюз (ЕС) де-факто остановлен, так как противоречит ценностям Европы. Об этом было объявлено по итогам саммита организации в Брюсселе (Бельгия). «Европейский союз напоминает, что такой курс правительства подрывает движение Грузии в ЕС и по факту останавливает процесс вступления», — говорится в итоговом документе саммита. По мнению лидеров ЕС, правительство Грузии приняло антидемократичные законы «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» — о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и «О прозрачности иностранного влияния» — закон об иностранных агентах. В ЕС посоветовали Грузии провести более глубокие демократические реформы, которые смогут соответствовать требованиям интеграции в союз. Также они выразили надежду на свободу и честность грядущих парламентских выборов в стране. Ранее URA.RU писало о том, что Евросоюз приостановил процесс приема Грузии из-за закона о запрете ЛГБТ. Власти ЕС призвали вернуться Грузию на путь интеграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...