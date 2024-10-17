Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в союз

Процесс вступления Грузии в Евросоюз (ЕС) де-факто остановлен, так как противоречит ценностям Европы. Об этом было объявлено по итогам саммита организации в Брюсселе (Бельгия).
«Европейский союз напоминает, что такой курс правительства подрывает движение Грузии в ЕС и по факту останавливает процесс вступления», — говорится в итоговом документе саммита. По мнению лидеров ЕС, правительство Грузии приняло антидемократичные законы «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» — о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и «О прозрачности иностранного влияния» — закон об иностранных агентах.
В ЕС посоветовали Грузии провести более глубокие демократические реформы, которые смогут соответствовать требованиям интеграции в союз. Также они выразили надежду на свободу и честность грядущих парламентских выборов в стране.
Ранее URA.RU писало о том, что Евросоюз приостановил процесс приема Грузии из-за закона о запрете ЛГБТ. Власти ЕС призвали вернуться Грузию на путь интеграции.
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