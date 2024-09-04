Евросоюз приостановил процесс приема Грузии из-за закона о запрете ЛГБТ*

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Новое меню грузинского ресторана "Гуливани". Екатеринбург, интерьер, ресторан гуливани, флаг грузии
Евросоюз призывает Грузию пересмотреть законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ Фото:

Процесс приема Грузии в Евросоюз приостановлен. Это связано с законопроектом о запрете пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано террористической и экстремистской организацией и запрещено в РФ).

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — подчеркивается в заявлении ЕС. В документе также осуждается принимаемый парламентом Грузии закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который может сделать отношения с ЕС еще более напряженными. Евросоюз настаивает на полном пересмотре этого законодательного проекта.

В июне парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Основной законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» поддержали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов, пишет RT.

*международное движение ЛГБТ признано террористической и экстремистской организацией и запрещено в РФ

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Процесс приема Грузии в Евросоюз приостановлен. Это связано с законопроектом о запрете пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано террористической и экстремистской организацией и запрещено в РФ). «Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — подчеркивается в заявлении ЕС. В документе также осуждается принимаемый парламентом Грузии закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который может сделать отношения с ЕС еще более напряженными. Евросоюз настаивает на полном пересмотре этого законодательного проекта. В июне парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Основной законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» поддержали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов, пишет RT. *международное движение ЛГБТ признано террористической и экстремистской организацией и запрещено в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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