Евросоюз приостановил процесс приема Грузии из-за закона о запрете ЛГБТ*

Процесс приема Грузии в Евросоюз приостановлен. Это связано с законопроектом о запрете пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано террористической и экстремистской организацией и запрещено в РФ).
«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — подчеркивается в заявлении ЕС. В документе также осуждается принимаемый парламентом Грузии закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который может сделать отношения с ЕС еще более напряженными. Евросоюз настаивает на полном пересмотре этого законодательного проекта.
В июне парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Основной законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» поддержали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов, пишет RT.
*международное движение ЛГБТ признано террористической и экстремистской организацией и запрещено в РФ
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