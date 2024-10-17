Под Тюменью при пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре поступило в три часа ночи 18 октября
Под Тюменью, в селе Каскара, при пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло ночью 18 октября. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Сообщение о пожаре в двухэтажном четырехквартирном жилом доме в селе Каскара поступило в третьем часу ночи 18 октября. К сожалению, в результате происшествия погиб пожилой мужчина», — рассказали в пресс-службе МЧС.
На месте работали 22 человека личного состава и было задействовано восемь единиц техники. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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