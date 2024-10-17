В Нижневартовске мужчине стало плохо на остановочном павильоне, он завалился на бок и умер. Вартовчанин пришел на остановку после того, как вышел из вытрезвителя по улице 60 лет Октября. Предварительно, он захлебнулся рвотными массами, сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО.
«Мужчина оказался бездомным. Предположительно, он захлебнулся рвотными массами. Назначено вскрытие», — рассказал собеседник URA.RU. Агентство обратилось за информацией о происшествии в Следственный комитет. Оперативно получить комментарий от ведомства по ситуации не удалось.
Запись с видеокамер, где видно, как вартовчанин вышел из вытрезвителя и пошел на остановку, опубликовали в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Корреспондент URA.RU также обратился за разъяснениями в отделение для помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения (откуда вышел мужчина). Получить информацию у заведующего о ситуации не удалось — его не оказалось на рабочем месте, а в приемной после вопроса журналиста о произошедшем бросили трубку.
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