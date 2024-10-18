18 октября 2024

Пермского бойца спас от гибели паспорт под атакой дронов ВСУ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осколок застрял в паспорте
Осколок застрял в паспорте Фото:

В зоне спецоперации пермский боец выполнял задачу на автомобиле, который атаковали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вражеский осколок застрял в паспорте бойца. Об этом сообщили друзья военнослужащего.

«У нашего товарища во время выполнения боевой задачи транспорт попал под удар вражеских дронов. Пассажиры получили ранения, он оказал им первую помощь и всех вывез из опасной зоны. Затем боец обнаружил, что осколок застрял в паспорте гражданина РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прикамские витязи». К сообщению прикреплено видео.

На кадрах боец показывает, что осколок пробил военный билет и кошелек. Однако паспорт спас его жизнь. 

Машину атаковали дроны ВСУ
Машину атаковали дроны ВСУ
Фото:

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В зоне спецоперации пермский боец выполнял задачу на автомобиле, который атаковали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вражеский осколок застрял в паспорте бойца. Об этом сообщили друзья военнослужащего. «У нашего товарища во время выполнения боевой задачи транспорт попал под удар вражеских дронов. Пассажиры получили ранения, он оказал им первую помощь и всех вывез из опасной зоны. Затем боец обнаружил, что осколок застрял в паспорте гражданина РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прикамские витязи». К сообщению прикреплено видео. На кадрах боец показывает, что осколок пробил военный билет и кошелек. Однако паспорт спас его жизнь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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