В зоне спецоперации пермский боец выполнял задачу на автомобиле, который атаковали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вражеский осколок застрял в паспорте бойца. Об этом сообщили друзья военнослужащего.
«У нашего товарища во время выполнения боевой задачи транспорт попал под удар вражеских дронов. Пассажиры получили ранения, он оказал им первую помощь и всех вывез из опасной зоны. Затем боец обнаружил, что осколок застрял в паспорте гражданина РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прикамские витязи». К сообщению прикреплено видео.
На кадрах боец показывает, что осколок пробил военный билет и кошелек. Однако паспорт спас его жизнь.
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