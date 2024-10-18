Врип главы Кургана Науменко проверил сквер, в котором рабочие сносили дорожки

Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко выехал с проверкой в сквер на улице Карельцева, где сносили бетонные дорожки. На данный момент там укладывают плитку, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Антон Науменко проверил, как ведется благоустройство новых общественных территорий. На улице Кирова, 73 подрядчик выравнивает основание под укладку брусчатки и асфальта, завез грунт. На улице Карельцева рядом с ЦПКиО на данный момент забетонировано основание под пешеходные дорожки. Подрядчик укладывает плитку», — сообщили в telegram-канале администрации.
Науменко поставил задачу главе городской дирекции парков и скверов Андрею Викторову навести порядок в скверах: проверить скамейки и урны, убрать сухую листву и мусор. В Парке Победы после просьб жителей взамен старых тополей будут высажены новые пирамидальные. Здесь врио главы Кургана также поручил прибраться, уделить внимание мемориальным объектам: отремонтировать ступеньки, ведущие к Стене памяти, и поврежденные плиты.
Сообщалось, что в Кургане рабочие в сквере убрали экскаватором недавно уложенные прогулочные дорожки. Позже дорожки были уложены по-новому, ближе к воде. Они будут иметь каменное покрытие.
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Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко выехал с проверкой в сквер на улице Карельцева, где сносили бетонные дорожки. На данный момент там укладывают плитку, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Антон Науменко проверил, как ведется благоустройство новых общественных территорий. На улице Кирова, 73 подрядчик выравнивает основание под укладку брусчатки и асфальта, завез грунт. На улице Карельцева рядом с ЦПКиО на данный момент забетонировано основание под пешеходные дорожки. Подрядчик укладывает плитку», — сообщили в telegram-канале администрации. Науменко поставил задачу главе городской дирекции парков и скверов Андрею Викторову навести порядок в скверах: проверить скамейки и урны, убрать сухую листву и мусор. В Парке Победы после просьб жителей взамен старых тополей будут высажены новые пирамидальные. Здесь врио главы Кургана также поручил прибраться, уделить внимание мемориальным объектам: отремонтировать ступеньки, ведущие к Стене памяти, и поврежденные плиты. Сообщалось, что в Кургане рабочие в сквере убрали экскаватором недавно уложенные прогулочные дорожки. Позже дорожки были уложены по-новому, ближе к воде. Они будут иметь каменное покрытие.