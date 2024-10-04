04 октября 2024

Возле ЦПКиО Кургана рабочие убрали экскаватором новые прогулочные дорожки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие экскаватором убрали дорожки (архивное фото) Фото:

В Кургане рядом с Центральным парком культуры и отдыха рабочие убрали экскаватором дорожки, недавно положенные на новой общественной территории. Об этом URA.RU рассказал читатель. Благоустраивать сквер начали в сентябре 2024 года.

«Рядом с ЦПКиО начали делать сквер с прогулочными дорожками. Их залили бетоном для укладки плитняка сверху. Сегодня экскаваторы все снесли и засыпали сверху землей», — рассказал читатель.

Сообщалось, что в Кургане началось благоустройство прогулочных дорожек возле пересечения улиц Пушкина и Карельцева. Дорожки будут выполнены из плитняка, также планируется сделать парковку, создание газонов и засев их газонной травой, установка парковых скамеек и урн.

Рабочие экскаватором убирают дорожки и засыпают их землей
Рабочие экскаватором убирают дорожки и засыпают их землей

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В Кургане рядом с Центральным парком культуры и отдыха рабочие убрали экскаватором дорожки, недавно положенные на новой общественной территории. Об этом URA.RU рассказал читатель. Благоустраивать сквер начали в сентябре 2024 года. «Рядом с ЦПКиО начали делать сквер с прогулочными дорожками. Их залили бетоном для укладки плитняка сверху. Сегодня экскаваторы все снесли и засыпали сверху землей», — рассказал читатель. Сообщалось, что в Кургане началось благоустройство прогулочных дорожек возле пересечения улиц Пушкина и Карельцева. Дорожки будут выполнены из плитняка, также планируется сделать парковку, создание газонов и засев их газонной травой, установка парковых скамеек и урн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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