В ХМАО существенно пересмотрят подход к дорожным работам

В ХМАО пересмотрят критерии оценки для выбора подрядчиков, которые будут производить дорожные работы в регионе. Теперь не только цена будет являться решающим фактором, заявил губернатор округа Руслан Кухарук.
«Должны быть установлены требования для тех, кто будет заявляться на эти работы. Чтобы не только цена была решающим фактором, но в том числе и конечное качество, наличие техники и другие критерии, которые не допустят заход на рынок недобросовестных подрядчиков», — сказал Кухарук во время визита на производственную базу компании «Северавтодор».
Он добавил, что будет делать ставку на местные компании и посоветовал «Северавтодору» готовиться к этому. В компании же главе региона показали возможности диспетчерского центра, цеха по изготовлению дорожных знаков и лаборатории. Сейчас они планируют увеличивать мощности.
Кухарук заострил внимание на проблеме дорог еще в августе. Тогда он объявил о новой реформе, которой собирался изменить подходы к ремонту и строительству полотна. Ее главное условие — четкий перечень объектов, которые нуждаются, к примеру, в реконструкции, с определением приоритетов.
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