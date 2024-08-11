Кухарук объявил политэлитам о дорожной реформе

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собрался изменить подходы к ремонту и строительству дорог в регионе. Проехав уже большую часть муниципалитетов Югры, он увидел системные проблемы в том, как эта работа выстроена сейчас. Посещение Кондинского района еще больше убедило его в том, что эта отрасль нуждается в реформе. Что она будет из себя представлять – в материале URA.RU.
Кондинский район находится на юго-западе ХМАО и граничит сразу со Свердловской и Тюменской областями. Фактически – это могли быть ворота в Югру из других регионов. Но все федеральные трассы проходят мимо. Жители Кондинского района вместе с урайцами уже несколько десятилетий ждут дорогу до Тюмени. В таком случае путь до областной столицы составлял бы 300 километров. А сейчас с учетом объезда через Ханты-Мансийск расстояние превышает тысячу километров. Врио губернатора ХМАО во время визита в Кондинский район обозначил, что со стороны Югры до границы со Свердловской областью нужно прожить порядка 25 километров трассы. А затем еще нужен отрезок, который должны сделать соседи. «В 2024 году они должны были приступить к разработке проектно-сметной документации и сделали это. Мы в свою очередь свои графики сдвинули влево и тоже заходим в эту ситуацию, чтобы синхронизировать процессы», — пояснил Кухарук.
Но помимо строительства федеральной трассы, в Кондинском районе хватает жалоб на дороги внутри самого муниципалитета. По статистике центра управления регионом – это одна из ключевых проблем территории, которые называют люди. Причем, речь идет как о ремонте, так и строительстве новых магистралей. На встрече с населением к врио губернатору ХМАО обратились жители поселка Лугового, которые просят сделать им круглогодичную дорогу до районного центра – поселка Междуреченский. Кухарук поинтересовался у местных чиновников о том, в какой стадии сейчас находится этот проект. Оказалось, что на прокладку дороги нет даже документации. Поэтому разговор о каких-то ближайших перспективах строительства этого участка пока не имеет смысла.
Регулярно сталкиваясь с подобными ответами местных властей, глава региона и решил изменить подходы к ремонту и строительству дорог. Главное условие, четкий перечень объектов, которые нуждаются, к примеру, в реконструкции, с определением приоритетов. В таком случае, муниципалитеты могут рассчитывать на получение финансовой помощи из округа. «Еще одно направление, которое требует серьезного подхода, — все то, что касается строительства и капитального ремонта объектов улично-дорожной сети. Программа требует совместного вовлечения. Также будем составлять программу по включению потребностей каждого муниципалитета. Эту работу готовы реализовывать совместно с нашим профильным департаментом, который отвечает за вопросы строительства дорог», — отметил новый глава региона.
Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, рассказал, что Кухарук очень удивился, когда узнал, что мэры городов и районов выполняют ремонт и строительство дорог, в основном, за счет местного бюджета. «В некоторых случаях уже доходит до того, что градоначальники вынуждены брать на эти цели банковские кредиты. А, в конечном счете, переплата по процентам затем в любом случае ложится на бюджет. Кухарук отметил, что это нерационально», — рассказал инсайдер.
Аналогичный подход врио губернатора ХМАО уже анонсировал и по работе авиа и речных перевозок на 2025 год. Там рейсы и маршруты тоже будут составлены, исходя из приоритетов и потребностей жителей и их реальной загрузки.
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