19 октября 2024

Le Figaro: США хотят передать Европе заботу о конфликте на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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США теряют интерес к Украине из-за событий на Ближнем Востоке, пишет газета
США теряют интерес к Украине из-за событий на Ближнем Востоке, пишет газета Фото:
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США теряют интерес к украинскому вопросу и хотели бы уступить решение конфликтной ситуации Европе, поскольку события на Ближнем Востоке продолжают накаляться. Об этом написала газета Le Figaro.

«Возобновляя свои действия на Ближнем Востоке, Америка теряет интерес к украинскому вопросу, который она хотела бы уступить европейцам. Но Старый Континент (Европа — прим. URA.RU) медленно готовится к этому новому вызову», — говорится в материале издания. 

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за того, что США игнорируют его требования. По словам специалиста по вопросам международного права Александра Меркуриса, американцы уйдут от решения украинского конфликта, поскольку они сталкиваются с более гнетущими проблемами.

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США теряют интерес к украинскому вопросу и хотели бы уступить решение конфликтной ситуации Европе, поскольку события на Ближнем Востоке продолжают накаляться. Об этом написала газета Le Figaro. «Возобновляя свои действия на Ближнем Востоке, Америка теряет интерес к украинскому вопросу, который она хотела бы уступить европейцам. Но Старый Континент (Европа — прим. URA.RU) медленно готовится к этому новому вызову», — говорится в материале издания.  Президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за того, что США игнорируют его требования. По словам специалиста по вопросам международного права Александра Меркуриса, американцы уйдут от решения украинского конфликта, поскольку они сталкиваются с более гнетущими проблемами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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