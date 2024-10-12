США теряют интерес к Украине и не хотят выполнять требования Зеленского, уверен МеркурисФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за отказа США выполнять его требования. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
«Американцы уйдут, поскольку у них есть более гнетущие проблемы, а Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души зная, что ему нужно сделать, но он это не выполнит», — заявил Александр Меркурис в эфире youtube-канала Duran. По его словам, Украине будет доставаться все меньше и меньше помощи, а акцент США будут уделять другим конфликтам.
Ранее Der Spiegel сообщал, что на Украине ведутся переговоры о возможном отказе от территорий для завершения конфликта. Издание отмечало, что со временем Запад будет все меньше и меньше поддерживать Киев поставками, сместив акцент на другие военные конфликты. Информатор Spiegel уверен, что на ситуацию не сможет повлиять даже смена президента — выборы нового главы США состоятся уже в ноябре.
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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за отказа США выполнять его требования. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. «Американцы уйдут, поскольку у них есть более гнетущие проблемы, а Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души зная, что ему нужно сделать, но он это не выполнит», — заявил Александр Меркурис в эфире youtube-канала Duran. По его словам, Украине будет доставаться все меньше и меньше помощи, а акцент США будут уделять другим конфликтам. Ранее Der Spiegel сообщал, что на Украине ведутся переговоры о возможном отказе от территорий для завершения конфликта. Издание отмечало, что со временем Запад будет все меньше и меньше поддерживать Киев поставками, сместив акцент на другие военные конфликты. Информатор Spiegel уверен, что на ситуацию не сможет повлиять даже смена президента — выборы нового главы США состоятся уже в ноябре.