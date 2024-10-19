Появилось видео, как боец ВС РФ увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут

Военнослужащий российской армии с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне спецоперации. Менее, чем за 20 минут, он был атакован восемью дронами-камикадзе, написал военблогер Кирилл Федоров и опубликовал кадры с места событий, снятые с беспилотника.
«Боец жив, в рубашке парень родился, но самое главное — это показывает результат наших учений по тому, как избегать атаки дронов», — подписал видео Кирилл Федоров. Кадры он разместил в своем telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать достоверность информации. Ответ ожидается.
Ранее стало известно о российском бойце с позывным «Малек», который в одиночку отбился от боевиков ВСУ и спас двоих раненых товарищей. Отмечается, что событие произошло во время боев за Георгиевку (ЛНР).
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