19 октября 2024

Появилось видео, как боец ВС РФ увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец успешно уклонился от атак дронов-камикадзе ВСУ
Боец успешно уклонился от атак дронов-камикадзе ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий российской армии с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне спецоперации. Менее, чем за 20 минут, он был атакован восемью дронами-камикадзе, написал военблогер Кирилл Федоров и опубликовал кадры с места событий, снятые с беспилотника.

«Боец жив, в рубашке парень родился, но самое главное — это показывает результат наших учений по тому, как избегать атаки дронов», — подписал видео Кирилл Федоров. Кадры он разместил в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать достоверность информации. Ответ ожидается.

Ранее стало известно о российском бойце с позывным «Малек», который в одиночку отбился от боевиков ВСУ и спас двоих раненых товарищей. Отмечается, что событие произошло во время боев за Георгиевку (ЛНР).

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Военнослужащий российской армии с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне спецоперации. Менее, чем за 20 минут, он был атакован восемью дронами-камикадзе, написал военблогер Кирилл Федоров и опубликовал кадры с места событий, снятые с беспилотника. «Боец жив, в рубашке парень родился, но самое главное — это показывает результат наших учений по тому, как избегать атаки дронов», — подписал видео Кирилл Федоров. Кадры он разместил в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать достоверность информации. Ответ ожидается. Ранее стало известно о российском бойце с позывным «Малек», который в одиночку отбился от боевиков ВСУ и спас двоих раненых товарищей. Отмечается, что событие произошло во время боев за Георгиевку (ЛНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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