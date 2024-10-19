Российский боец в одиночку отбился от ВСУ и спас товарищей

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Боец с позывным Малек спас раненных и оглушенных товарищей
Боец с позывным Малек спас раненных и оглушенных товарищей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик группировки «Южная» с позывным Малек во время боев за Георгиевку (ЛНР) в одиночку отбил нападение ВСУ на оборонительную позицию и спас двоих раненых и оглушенных товарищей. Об этом рассказал спасенный им боец с позывным Китаец.

«Взорвали нашу позицию и хотели добить. Я и товарищ с позывным Квит были без сознания, а товарищ с позывным Малек — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них и они ушли. Раненые, наверное», — рассказал штурмовик Китаец в беседе с РИА Новости. 

Он отметил, что их отряд из трех человек прошел через всю Георгиевку и в конце наткнулся на украинскую засаду в одном из домов. Бойцы ВС РФ заняли оборонительную позицию, однако к военным Украины прилетела «Баба Яга» и принесла им транспортную машину и противотанковую мину. После их применения Китаец и Квит и потеряли сознание. После поступка Малька, отряд оттянули к позициям российской армии, поскольку у бойцов была контузия и осколочные ранения, заключил штурмовик.  

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Штурмовик группировки «Южная» с позывным Малек во время боев за Георгиевку (ЛНР) в одиночку отбил нападение ВСУ на оборонительную позицию и спас двоих раненых и оглушенных товарищей. Об этом рассказал спасенный им боец с позывным Китаец. «Взорвали нашу позицию и хотели добить. Я и товарищ с позывным Квит были без сознания, а товарищ с позывным Малек — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них и они ушли. Раненые, наверное», — рассказал штурмовик Китаец в беседе с РИА Новости.  Он отметил, что их отряд из трех человек прошел через всю Георгиевку и в конце наткнулся на украинскую засаду в одном из домов. Бойцы ВС РФ заняли оборонительную позицию, однако к военным Украины прилетела «Баба Яга» и принесла им транспортную машину и противотанковую мину. После их применения Китаец и Квит и потеряли сознание. После поступка Малька, отряд оттянули к позициям российской армии, поскольку у бойцов была контузия и осколочные ранения, заключил штурмовик.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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