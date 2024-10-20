Болгар рассказала новые подробности про «нехорошее поведение» Дурова

Болгар: Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов
© Служба новостей «URA.RU»
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Против Дурова возбуждено уголовное дело по неуплате алиментов, заявила Болгар
Против Дурова возбуждено уголовное дело по неуплате алиментов, заявила Болгар Фото:

Основателя Telegram Павла Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. Против предпринимателя также возбуждено дело о насилии над детьми. Об этом рассказала Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей Дурова.

«Правда в том, что Павел Дуров был лишен родительских прав Женевским трибуналом после всестороннего расследования, проведенного органами по защите детей», — написала Болгар на своей странице Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Она подтвердила, что против него заведены дела за неуплату алиментов и насилие над детьми. Также она заявила, что не тратит на себя деньги, которые предназначаются для детей. 

Ирина Болгар утверждала, что Дуров оставил ее и троих детей без материальной поддержки. Ранее основатель Telegram выплачивал ей шесть миллионов швейцарских франков в год на алименты. Болгар также обратилась в суд с просьбой о выплате алиментов на сумму 124 миллионов швейцарских франков.

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Основателя Telegram Павла Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. Против предпринимателя также возбуждено дело о насилии над детьми. Об этом рассказала Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей Дурова. «Правда в том, что Павел Дуров был лишен родительских прав Женевским трибуналом после всестороннего расследования, проведенного органами по защите детей», — написала Болгар на своей странице Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Она подтвердила, что против него заведены дела за неуплату алиментов и насилие над детьми. Также она заявила, что не тратит на себя деньги, которые предназначаются для детей.  Ирина Болгар утверждала, что Дуров оставил ее и троих детей без материальной поддержки. Ранее основатель Telegram выплачивал ей шесть миллионов швейцарских франков в год на алименты. Болгар также обратилась в суд с просьбой о выплате алиментов на сумму 124 миллионов швейцарских франков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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