Житель ЯНАО пострадал в ДТП с КАМАЗом

Ямалец госпитализирован после ДТП с КАМАЗом
На 494 километре трассы Сургут — Салехард произошло столкновение легкового автомобиля LADA и КАМАЗа. В результате ДТП водитель LADA госпитализирован, сообщает УГИБДД МВД России по ЯНАО.
На 494 километре автодороги Сургут — Салехард, водитель управляя автомобилем LADA… допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля LADA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
Авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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