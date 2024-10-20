20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Житель ЯНАО пострадал в ДТП с КАМАЗом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец госпитализирован после ДТП с КАМАЗом
Ямалец госпитализирован после ДТП с КАМАЗом Фото:

На 494 километре трассы Сургут — Салехард произошло столкновение легкового автомобиля LADA и КАМАЗа. В результате ДТП водитель LADA госпитализирован, сообщает УГИБДД МВД России по ЯНАО.

На 494 километре автодороги Сургут — Салехард, водитель управляя автомобилем LADA… допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля LADA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

Авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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На 494 километре трассы Сургут — Салехард произошло столкновение легкового автомобиля LADA и КАМАЗа. В результате ДТП водитель LADA госпитализирован, сообщает УГИБДД МВД России по ЯНАО. На 494 километре автодороги Сургут — Салехард, водитель управляя автомобилем LADA… допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля LADA госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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