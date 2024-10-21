Челябинцы сообщили о сбое в мессенджере Viber со школьными чатами

21 октября 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

В Челябинской области наблюдается сбой в работе популярного у родителей мессенджера Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Челябинской области 21 октября сообщили о сбое в работе мессенджера Viber, где находится большинство школьных чатов. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В мессенджере Viber, где у нас находится школьный чат, 21 октября наблюдается сбой. В нашем классе родители экстренно создали резервную группу в другом мессенджере. Проблема в том, что на продленке у сына-первоклассника постоянно меняется преподаватель и узнать телефон нового можно только через Viber. Без этой информации не понятно, у кого забирать ребенка», — сообщила URA.RU читательница. По данным сайта «Сбой.РФ», уже зафиксировано более 2,5 тысячи жалоб на работу мессенджера по всей России, в том числе в Челябинской области. «21 октября 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Viber. Жалобы на Viber зафиксированы в нескольких регионах России (данные за последние 24 часа). Челябинская область — 4%», — говорится в данных сайта. Там отмечают, что проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области 21 октября сообщили о сбое в работе мессенджера Viber, где находится большинство школьных чатов. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В мессенджере Viber, где у нас находится школьный чат, 21 октября наблюдается сбой. В нашем классе родители экстренно создали резервную группу в другом мессенджере. Проблема в том, что на продленке у сына-первоклассника постоянно меняется преподаватель и узнать телефон нового можно только через Viber. Без этой информации не понятно, у кого забирать ребенка», — сообщила URA.RU читательница. По данным сайта «Сбой.РФ», уже зафиксировано более 2,5 тысячи жалоб на работу мессенджера по всей России, в том числе в Челябинской области. «21 октября 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Viber. Жалобы на Viber зафиксированы в нескольких регионах России (данные за последние 24 часа). Челябинская область — 4%», — говорится в данных сайта. Там отмечают, что проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя.