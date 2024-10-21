Любителей шоколада, газировки и сухих завтраков предупредили о серьезных проблемах

Ультра-обработанные продукты вызывают ряд серьезных заболеваний
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Ультра-обработанные продукты вызывают риск рака толстой кишки Фото:

Шоколад, газировка и другие ультра-обработанные продукты грозят серьезными проблемами организму, если злоупотреблять ими. Об этом сообщает издание MailOnline.

«Употреблявшие наибольшее количество ультра-обработанных продуктов имели повышенный риск преждевременной смерти», — передает MailOnline результаты исследования гастроэнтерологов. Ученые считают, что причиной могут быть эмульгаторы, добавляемые для смешивания ингредиентов. К примеру, частое употребление хлеба, выпечки, растительных спредов может привести к рецидиву болезни Крона.

Единственным способом предотвратить подобные проблемы — отказаться или значительно снизить употребление ультра-обработанных продуктов. Проблема же состоит в том, что подобные продукты никак не маркируются, так что состав придется просматривать самостоятельно.

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Шоколад, газировка и другие ультра-обработанные продукты грозят серьезными проблемами организму, если злоупотреблять ими. Об этом сообщает издание MailOnline. «Употреблявшие наибольшее количество ультра-обработанных продуктов имели повышенный риск преждевременной смерти», — передает MailOnline результаты исследования гастроэнтерологов. Ученые считают, что причиной могут быть эмульгаторы, добавляемые для смешивания ингредиентов. К примеру, частое употребление хлеба, выпечки, растительных спредов может привести к рецидиву болезни Крона. Единственным способом предотвратить подобные проблемы — отказаться или значительно снизить употребление ультра-обработанных продуктов. Проблема же состоит в том, что подобные продукты никак не маркируются, так что состав придется просматривать самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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