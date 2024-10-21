Любителей шоколада, газировки и сухих завтраков предупредили о серьезных проблемах

Ультра-обработанные продукты вызывают ряд серьезных заболеваний

21 октября 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Ультра-обработанные продукты вызывают риск рака толстой кишки Фото: Илья Московец © URA.RU Шоколад, газировка и другие ультра-обработанные продукты грозят серьезными проблемами организму, если злоупотреблять ими. Об этом сообщает издание MailOnline. «Употреблявшие наибольшее количество ультра-обработанных продуктов имели повышенный риск преждевременной смерти», — передает MailOnline результаты исследования гастроэнтерологов. Ученые считают, что причиной могут быть эмульгаторы, добавляемые для смешивания ингредиентов. К примеру, частое употребление хлеба, выпечки, растительных спредов может привести к рецидиву болезни Крона. Единственным способом предотвратить подобные проблемы — отказаться или значительно снизить употребление ультра-обработанных продуктов. Проблема же состоит в том, что подобные продукты никак не маркируются, так что состав придется просматривать самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоколад, газировка и другие ультра-обработанные продукты грозят серьезными проблемами организму, если злоупотреблять ими. Об этом сообщает издание MailOnline. «Употреблявшие наибольшее количество ультра-обработанных продуктов имели повышенный риск преждевременной смерти», — передает MailOnline результаты исследования гастроэнтерологов. Ученые считают, что причиной могут быть эмульгаторы, добавляемые для смешивания ингредиентов. К примеру, частое употребление хлеба, выпечки, растительных спредов может привести к рецидиву болезни Крона. Единственным способом предотвратить подобные проблемы — отказаться или значительно снизить употребление ультра-обработанных продуктов. Проблема же состоит в том, что подобные продукты никак не маркируются, так что состав придется просматривать самостоятельно.