Любителей шоколада, газировки и сухих завтраков предупредили о серьезных проблемах

Шоколад, газировка и другие ультра-обработанные продукты грозят серьезными проблемами организму, если злоупотреблять ими. Об этом сообщает издание MailOnline.
«Употреблявшие наибольшее количество ультра-обработанных продуктов имели повышенный риск преждевременной смерти», — передает MailOnline результаты исследования гастроэнтерологов. Ученые считают, что причиной могут быть эмульгаторы, добавляемые для смешивания ингредиентов. К примеру, частое употребление хлеба, выпечки, растительных спредов может привести к рецидиву болезни Крона.
Единственным способом предотвратить подобные проблемы — отказаться или значительно снизить употребление ультра-обработанных продуктов. Проблема же состоит в том, что подобные продукты никак не маркируются, так что состав придется просматривать самостоятельно.
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Шоколад, газировка и другие ультра-обработанные продукты грозят серьезными проблемами организму, если злоупотреблять ими. Об этом сообщает издание MailOnline. «Употреблявшие наибольшее количество ультра-обработанных продуктов имели повышенный риск преждевременной смерти», — передает MailOnline результаты исследования гастроэнтерологов. Ученые считают, что причиной могут быть эмульгаторы, добавляемые для смешивания ингредиентов. К примеру, частое употребление хлеба, выпечки, растительных спредов может привести к рецидиву болезни Крона. Единственным способом предотвратить подобные проблемы — отказаться или значительно снизить употребление ультра-обработанных продуктов. Проблема же состоит в том, что подобные продукты никак не маркируются, так что состав придется просматривать самостоятельно.