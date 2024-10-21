В Москве упал строительный кран, есть пострадавший

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Новостройки. Челябинск, подъемный кран, дом, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Экстренные службы прибыли на место падения крана в Москве Фото:

На севере Москвы упал строительный кран. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом рассказали в оперативных службах.

«На Ангарской улице на стройке произошло падение крана», — передает слова представителя оперслужб ТАСС. Там добавили, что в результате инцидента один человек получил травмы. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия.

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На севере Москвы упал строительный кран. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «На Ангарской улице на стройке произошло падение крана», — передает слова представителя оперслужб ТАСС. Там добавили, что в результате инцидента один человек получил травмы. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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