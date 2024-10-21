В Москве упал строительный кран, есть пострадавший

21 октября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Экстренные службы прибыли на место падения крана в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На севере Москвы упал строительный кран. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «На Ангарской улице на стройке произошло падение крана», — передает слова представителя оперслужб ТАСС. Там добавили, что в результате инцидента один человек получил травмы. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На севере Москвы упал строительный кран. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом рассказали в оперативных службах. «На Ангарской улице на стройке произошло падение крана», — передает слова представителя оперслужб ТАСС. Там добавили, что в результате инцидента один человек получил травмы. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия.