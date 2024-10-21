В Москве упал строительный кран, есть пострадавший

Экстренные службы прибыли на место падения крана в Москве
На севере Москвы упал строительный кран. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом рассказали в оперативных службах.
«На Ангарской улице на стройке произошло падение крана», — передает слова представителя оперслужб ТАСС. Там добавили, что в результате инцидента один человек получил травмы. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия.
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