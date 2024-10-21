Пермские турфирмы начали продавать путевки в Египет по ценам двухлетней давности

В Перми туристические агентства начали продавать путевки в Египет от 60 тысяч рублей на человека. По данным Росстата, такие цены были в 2022 году. При этом из Москвы пермякам предлагают лететь еще дешевле. Там стоимость туров на Красное море начинаются от 38 тысяч рублей. О ценах на отдых рассказала директор пермской туристической фирмы «Дом Солнца» Евгения Друида в прямом эфире, который опубликован на странице агентства в соцсети «ВКонтакте».
«Если у вас ограниченный бюджет, посмотрите туры на конец ноября или начало декабря. Например, в Египет можно слетать за 38 тысяч рублей на человека из Москвы на неделю с двухразовым питанием. Из Перми на эти же даты стоимость начинается от 60 тысяч рублей», — рассказал Друида.
Она добавила, что путевки в Египет на школьные каникулы стоят дороже — от 90 тысяч рублей на человека, а на новогодние праздники — от 100 тысяч рублей. Также турагент рекомендовала туристам рассмотреть другие направления, такие как Турция, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. На них цены в конце ноября и начале декабря могут быть снижены. Так, в Абхазию из Перми есть туры стоимостью от 21 тысячи рублей за человека, а в Турцию из Москвы — от 30 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, когда пермякам выгоднее брать отпуск в 2025 году. Есть несколько периодов, когда туроператоры снижают цены на путевки.
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