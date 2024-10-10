Пермский турагент назвала даты, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году

Жителям Перми не рекомендуют идти в отпуск в июле и августе. Это период высокого спроса, когда цены на путевки увеличиваются, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале.
«Чтобы выгодно летать в путешествия в 2025 году, нужно правильно спланировать даты. В июле и августы туры всегда будут стоить дороже, поэтому лучше выбирать другое время», — рассказала турагент.
Она добавила, что есть несколько периодов, когда цены на путевки снижаются. Зимой выгоднее летать в отпуск после новогодних праздников с 6 по 19 января и с 1 по 9 февраля. Весной лучше отдыхать с 11 по 21 марта, с 7 по 18 апреля, с 14 по 25 апреля и после майских праздников с 12 по 18 мая. Летом рекомендуют покупать туры со 2 по 8 июня. Осенью туроператоры начинают скидывать цены на путевки с 22 сентября. В октябре самый выгодный период с 6 по 19 числа. Зимой нужно успевать отдыхать перед новогодними праздниками с 24 ноября по 25 декабря.
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