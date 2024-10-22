Страны-участники БРИКС решили отказаться от доллара и евро

Страны-участницы БРИКС будут финансировать проекты национальными валютами, этому будет способствовать Новый банк развития (НБР), сообщила президент банка Дилма Руссефф. По словам главы РФ Владимира Путина, увеличение расчетов в местных валютах позволит странам БРИКС усилить финансовую независимость.
«Очень важно обеспечивать финансирование [ряда проектов] в национальных валютах в специальных форматах. Новый банк развития привержен этому для того, чтобы финансировать не только суверенные проекты, но и также проекты по линии частной инициативы», — заявила Дилма Руссефф на саммите БРИКС, ее цитату приводит официальный сайт Кремля. Она добавила, что, хотя НБР уже реализовал и направил масштабное финансирование на несколько проектов, страны глобального Юга нуждаются в большем.
Путин, в свою очередь, отметил, что увеличение расчетов в местных валютах позволит увеличить финансовую независимость стран-участниц БРИКС, снизить оплату за обслуживание долга и геополитические риски. Президент России подчеркнул, что данный шаг избавит от политики дальнейшее развитие экономики.
Шестнадцатый саммит БРИКС проводится в Казани с 22 по 24 октября. Это первая встреча, на которой присутствуют новые члены объединения: ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Они стали участниками БРИКС 1 января 2024, до этого, с 2014 года, в союзе состояли Россия, Китай, Индия и Бразилия. На саммит ожидается визит таких лиц, как президент Турции Реджеп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.
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