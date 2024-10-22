На месте крушения Ил-76 в Судане нашли «черные ящики»

Силы быстрого реагирования Судана обнаружили «черные ящики» сбитого грузового самолета Ил-76 и планируют обнародовать данные после их расшифровки. Об этом сообщил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.
«Мы получили 'черные ящики'. Мы извлечем всю информацию о самолете — из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл, и обо всех двигателях и операциях», — сказал Табик в беседе с РИА Новости. Он также подчеркнул, что расшифровка требует технических процедур и привлечения экспертов.
Посольство РФ в Судане заявило, что ведет проверку информации о крушении самолета на западе страны, в котором находились российские граждане. По предварительным данным, самолет мог быть сбит по ошибке или использоваться для перевозки вооружений и гуманитарной помощи.
Вчера, 21 октября, в Дарфуре на западе Судана сбили грузовой самолет Ил-76. На борту был гражданин России Антон Селиванец. По информации СМИ, экипаж самолета направлялся на оказание технической помощи другому воздушному судну. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
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