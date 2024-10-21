В Судане по ошибке сбили самолет Ил-76 с россиянами: что известно к этому часу

В Дарфуре на западе Судана был сбит грузовой самолет Ил-76. На борту, предположительно, были граждане России. По данным посольства РФ в Судане, по факту случившегося организована проверка. В материале URA.RU собрана главная информация о произошедшем.
В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне
В Судане сбит грузовой самолет с россиянами на борту. По информации посольства РФ, воздушное судно упало зоне боев в Дарфуре. «На западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по версии повстанческой группы, входили российские граждане», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Отмечается, что все силы направлены на выяснения обстоятельств крушения.
Боевики так называемых Сил быстрой поддержки (СБП) сбили грузовой самолет в районе Малха в Северном Дарфуре, заявив, что они уничтожили самолет «Антонов», который использовался суданскими военными в качестве бомбардировщика. Между тем, другие источники сообщают о сбитом Ил-76, пишет «МК».
Российские дипломаты находятся в контакте с суданскими властями для выяснения всех обстоятельств ЧП. Расследование инцидента осложняется тем, что территория, где произошло крушение, охвачена боями, передает RT.
Названы имена россиян, находившихся на сбитом самолете
Предварительно установлено, что на борту сбитого в Судне самолета находились двое россиян. По информации telegram-канала Mash, речь идет о главном инженере компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Викторе Гранове и авиаинженере из Башкирии 33-летнем Антоне Селиванцеве. На месте крушения были найдены документы одного из россиян.
Куда летел экипаж Ил-76
Предположительно, экипаж сбитого в Судане Ил-76 летел в Западный Кордофан на помощь другому самолету, сообщил telegram-канал Shot. Самолет принадлежал компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. В начале октября он повреждения получили шасси и двигатели. На борту сбитого самолета Ил-76 находились запасные части и инструменты для планируемого ремонта.
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