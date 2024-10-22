В Ленобласти задержали депутата, который поджег дом своей коллеги

22 октября 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

В настоящее время следователи проводят обыски Фото: Илья Московец © URA.RU Во Всеволожском районе Ленинградской области были задержаны местный депутат и его соучастники по подозрению в поджоге дома своей конкурентки на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Ленобласти в своем telegram-канале. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). «18 августа 2024 года трое соучастников, действуя согласно плану, разработанному депутатом, подожгли дом, расположенный в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. Таким образом они причинили ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Согласно данным следствия, после выполнения преступления соучастники получили от депутата вознаграждение в размере не менее шести тысяч долларов. В настоящее время следователи проводят обыски по местам жительства задержанных и продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Всеволожском районе Ленинградской области были задержаны местный депутат и его соучастники по подозрению в поджоге дома своей конкурентки на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Ленобласти в своем telegram-канале. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). «18 августа 2024 года трое соучастников, действуя согласно плану, разработанному депутатом, подожгли дом, расположенный в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. Таким образом они причинили ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Согласно данным следствия, после выполнения преступления соучастники получили от депутата вознаграждение в размере не менее шести тысяч долларов. В настоящее время следователи проводят обыски по местам жительства задержанных и продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.