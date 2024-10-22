22 октября 2024

В Ленобласти задержали депутата, который поджег дом своей коллеги

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
В настоящее время следователи проводят обыски Фото:

Во Всеволожском районе Ленинградской области были задержаны местный депутат и его соучастники по подозрению в поджоге дома своей конкурентки на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Ленобласти в своем telegram-канале. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

«18 августа 2024 года трое соучастников, действуя согласно плану, разработанному депутатом, подожгли дом, расположенный в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. Таким образом они причинили ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным следствия, после выполнения преступления соучастники получили от депутата вознаграждение в размере не менее шести тысяч долларов. В настоящее время следователи проводят обыски по местам жительства задержанных и продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

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Во Всеволожском районе Ленинградской области были задержаны местный депутат и его соучастники по подозрению в поджоге дома своей конкурентки на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Ленобласти в своем telegram-канале. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). «18 августа 2024 года трое соучастников, действуя согласно плану, разработанному депутатом, подожгли дом, расположенный в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. Таким образом они причинили ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Согласно данным следствия, после выполнения преступления соучастники получили от депутата вознаграждение в размере не менее шести тысяч долларов. В настоящее время следователи проводят обыски по местам жительства задержанных и продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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