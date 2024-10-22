Жительница Челябинска взыскала с коммунальщиков деньги за 1,5 месяца больничного

Жительница Челябинска Елена Т. добилась в Тракторозаводском райсуде взыскания с коммунальщиков компенсации за проведенные полтора месяца на больничном. Как сообщили в пресс-службе суда, пострадавшая при падении в грязь получила перелом лучевой кости.
«Суд удовлетворил исковые требования частично. Коммунальная служба обязана выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на лечение и услуги представителя», — отметили в суде.
По делу установлено, что в начале августа Елена поскользнулась на мокрой грязи возле своего дома, обслуживаемого компанией «ЖЭУ». В результате падения челябинка, кроме перелома руки, получила ушибы левого локтевого и правого тазобедренного суставов. Инцидент произошел в начале августа 2023 года. На больничном пришлось провести время до 13 сентября. Несмотря на доводы управляющей компании о своевременном выполнении работ, суд встал на сторону пострадавшей.
Также суд взыскал с ответчика в пользу истца штраф. Заплатить по нему придется 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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