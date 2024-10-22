22 октября 2024

Жительница Челябинска взыскала с коммунальщиков деньги за 1,5 месяца больничного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелом руки вынудил жительницу провести на больничном полтора месяца
Перелом руки вынудил жительницу провести на больничном полтора месяца Фото:

Жительница Челябинска Елена Т. добилась в Тракторозаводском райсуде взыскания с коммунальщиков компенсации за проведенные полтора месяца на больничном. Как сообщили в пресс-службе суда, пострадавшая при падении в грязь получила перелом лучевой кости.

«Суд удовлетворил исковые требования частично. Коммунальная служба обязана выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на лечение и услуги представителя», — отметили в суде.

По делу установлено, что в начале августа Елена поскользнулась на мокрой грязи возле своего дома, обслуживаемого компанией «ЖЭУ». В результате падения челябинка, кроме перелома руки, получила ушибы левого локтевого и правого тазобедренного суставов. Инцидент произошел в начале августа 2023 года. На больничном пришлось провести время до 13 сентября. Несмотря на доводы управляющей компании о своевременном выполнении работ, суд встал на сторону пострадавшей.

Также суд взыскал с ответчика в пользу истца штраф. Заплатить по нему придется 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска Елена Т. добилась в Тракторозаводском райсуде взыскания с коммунальщиков компенсации за проведенные полтора месяца на больничном. Как сообщили в пресс-службе суда, пострадавшая при падении в грязь получила перелом лучевой кости. «Суд удовлетворил исковые требования частично. Коммунальная служба обязана выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на лечение и услуги представителя», — отметили в суде. По делу установлено, что в начале августа Елена поскользнулась на мокрой грязи возле своего дома, обслуживаемого компанией «ЖЭУ». В результате падения челябинка, кроме перелома руки, получила ушибы левого локтевого и правого тазобедренного суставов. Инцидент произошел в начале августа 2023 года. На больничном пришлось провести время до 13 сентября. Несмотря на доводы управляющей компании о своевременном выполнении работ, суд встал на сторону пострадавшей. Также суд взыскал с ответчика в пользу истца штраф. Заплатить по нему придется 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...