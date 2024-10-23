В Челябинской области сливочное масло подорожало на 27%

В Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год подорожало на 27% или на 46 рублей. Согласно мониторингу цен URA.RU, в сетевых магазинах областного центра за упаковку в 180 граммов просят в среднем 173,3 рубля.
По данным на осень 2022 года, стоимость крестьянского масла в сетевых супермаркетах составляла в среднем 127 рублей за стандартный брикет. В начале 2023 года стоимость того же продукта была 129 рублей.
В октябре 2024 года за сливочное масло придется выложить уже 173,3 рубля. Продукция жирностью 82,5% в сетевых магазинах Челябинска сейчас представлена в среднем за 201,7 рубля. Его цена выросла со 166 рублей на 17,3%.
URA.RU направило запрос в минсельхоз региона. Ответ будет опубликован после получения.
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