В Челябинской области сливочное масло подорожало на 27%

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В Челябинской области цены на крестьянское масло выросли на 27%
В Челябинской области цены на крестьянское масло выросли на 27% Фото:

В Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год подорожало на 27% или на 46 рублей. Согласно мониторингу цен URA.RU, в сетевых магазинах областного центра за упаковку в 180 граммов просят в среднем 173,3 рубля.

По данным на осень 2022 года, стоимость крестьянского масла в сетевых супермаркетах составляла в среднем 127 рублей за стандартный брикет. В начале 2023 года стоимость того же продукта была 129 рублей.

В октябре 2024 года за сливочное масло придется выложить уже 173,3 рубля. Продукция жирностью 82,5% в сетевых магазинах Челябинска сейчас представлена в среднем за 201,7 рубля. Его цена выросла со 166 рублей на 17,3%.

URA.RU направило запрос в минсельхоз региона. Ответ будет опубликован после получения. 

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В Челябинской области сливочное масло с 2022 по 2024 год подорожало на 27% или на 46 рублей. Согласно мониторингу цен URA.RU, в сетевых магазинах областного центра за упаковку в 180 граммов просят в среднем 173,3 рубля. По данным на осень 2022 года, стоимость крестьянского масла в сетевых супермаркетах составляла в среднем 127 рублей за стандартный брикет. В начале 2023 года стоимость того же продукта была 129 рублей. В октябре 2024 года за сливочное масло придется выложить уже 173,3 рубля. Продукция жирностью 82,5% в сетевых магазинах Челябинска сейчас представлена в среднем за 201,7 рубля. Его цена выросла со 166 рублей на 17,3%. URA.RU направило запрос в минсельхоз региона. Ответ будет опубликован после получения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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