В Питере начали воровать сливочное масло на фоне повышения цен

В сети магазинов «Дикси» в Санкт-Петербурге заметили пустые полки, где обычно продается сливочное масло. Покупателям предлагается ознакомиться с ассортиментом по ценникам и обратиться за помощью к персоналу для приобретения товара.
«Ничего необычного и критичного здесь нет. Если вы замечали, в отдельных магазинах уже давно есть холодильники за кассами, где хранятся разные ценные продукты — икра, дорогой алкоголь, мясные деликатесы, сливочное масло. Они есть, кстати, и у других сетей, например, у „Вкусвилла“. Сейчас масла стало меньше, а ценник на него поднялся, поэтому в отдельных точках принимается решение переместить товарный запас из зоны свободного доступа. Это временное решение, как только ситуация стабилизируется, все станет как прежде», — рассказал источник изданию «Продукт медиа», комментируя кражи сливочного масла в магазинах.
Представитель сети «Дикси» объяснил, что такие меры были приняты не только из-за уменьшения ассортимента и повышения цен на масло, но и как часть борьбы с кражами. Подобные меры защиты продуктов от краж уже несколько лет используются в различных торговых сетях по всей стране. В частности, в некоторых районах с высокой долей краж ритейлеры устанавливают специальные холодильники или футляры-антикражки с радиометками для ценных продуктов.
Сейчас в России наблюдается повышение цен на сливочное масло. Ведущие производители этого продукта начали уведомлять розничные сети о прекращении или уменьшении объемов его производства и поставок. Об альтернативах сливочному маслу, а также о его пользе и вреде для здоровья — в материале URA.RU.
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