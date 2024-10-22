Чем заменить сливочное масло на фоне роста цен

Производители остановили поставки сливочного масла в магазины
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В условиях роста цен без сливочного масла можно обойтись
В условиях роста цен без сливочного масла можно обойтись Фото:

В России дорожает сливочное масло, ведущие его производители начали уведомлять розничные сети о прекращении или уменьшении объемов производства и поставок данного продукта. Об альтернативах сливочному маслу, а также о его пользе и вреде для здоровья — в материале URA.RU.

Чем заменить сливочное масло

В качестве альтернатив сливочному маслу можно использовать множество продуктов. Для бутербродов, например, подойдут:

  • сливочный сыр;
  • ореховая паста — можно сочетать с любыми другими добавками на хлеб;
  • авокадо — также можно сочетать со множеством ингредиентов: рыбой, мясом, овощами или чем-то сладким;
  • хумус — сочетается со свежими иои запеченными овощами, подходит для следящих за фигурой.

В каше вместо сливочного масла можно использовать:

  • растительное масло — разные виды приведут к разному эффекту: подсолнечное смягчит текстуру каши, нерафинированное — придаст ей новый аромат;
  • авокадо — добавит нежную текстуру и цвет, больше всего подходит к гречневой каше;
  • жирные сливки — лучше использовать только в сладких кашах.

А для замены масла в картофельном пюре подойдут:

  • молоко — можно использовать любое: пастеризованное, вегетарианское, крахмалистая вода, но главное — теплое;
  • сливки — жирная замена и молоку, и маслу;
  • сметана с высокой жирностью сделает пюре нежным, кремовой консистенции и придаст ему легкую кислинку;
  • яичные желтки — сделают пюре густым и ярким (на полкило картошки потребуется один или два желтка, перемешанных с пюре);
  • соус песто — добавит пюре необычный аромат, вкус и зеленый цвет,.
  • сыр — в зависимости от вида можно получить разный результат: при добавлении твердого — пюре получит густую консистенцию и особенный вкус, при добавлении творожного — оно станет более нежным, а с брынзой или фетой появится солоноватость и необычная текстура;
  • греческий йогурт — придаст пюре выраженный свежий вкус.

Чем полезно сливочное масло

Сливочное масло содержит витамины А, Е, К и D, а также фосфор, железо, калий, кальций, магний и цинк. Оно замедляет пищеварительный процесс. 20-30 грамм в день полезны для взрослого человека.

Белок в таком масле легко усваивается, насыщает организм аминокислотами и долго переваривается, продлевая чувство сытости. Молочный жир содержит незаменимые жирные кислоты, а также моно- и полиненасыщенные.

Витамин А является антиоксидантом, который способствует защите от радикальных антиоксидантов и снижает оксидативного стресса. Витамин D — поддерживает иммунитет, нервную систему, регулирует инсулин, обеспечивает работу легких и сердечно-сосудистой системы, а также важен для костей и зубов.

Кальций также полезен для костей и зубов и регулирует обменные процессы в организме. Фосфор помогает усваиваться питательным веществам. Калий — для работы мышц и сердца и регуляции водно-солевого обмена в организме человека. Магний нужен для костей и мускулов и правильной работы нервной системы. 

Чем вредно сливочное масло 

Сливочное масло повышает не только хороший холестерин, но и плохой. Последний, в свою очередь, повышает риск инфаркта и развития атеросклероза.

К тому же, в случае постоянного повышения дозы масла можно набрать вес, потому что в 100 граммах масла — 750 килокалорий, что превышает суточную норму человека вдвое. Также масло может увеличить опасность развития желчнокаменной болезни из-за его калорийности и из-за большого количества насыщенных жиров, которые чрезмерно нагружают пищеварительный тракт.

При жарке и перегревании сливочного масла выделяются канцерогены. А замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «Секретом фирмы» заявил, что сливочное масло стало вреднее маргарина, поскольку из него, в отличие от маргарина, нельзя убрать трансизомеры жирных кислот, которые провоцируют сердечно-сосудистые заболевания. По словам Кабанова, содержание этих кислот в масле составляет 8%.

Кому нельзя есть сливочное масло

Сливочное масло противопоказано людям с лишним весом или атеросклерозом, а также с камнями в желчном пузыре, кардиоваскулярными нарушениями и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно метаболического характера.

Помимо этого, сливочное масло нельзя употреблять при остром панкреатите или непереносимости лактозы. Такое масло нельзя беременным или кормящим женщинам в случае, если они набирают вес или у ребенка есть аллергия. Детям до семи месяцев также не рекомендуется давать сливочное масло. Также не более 10 грамм можно есть пожилым людям с изменениями в ЖКТ.

Ограничение поставок масла в магазины РФ и повышение цен

Ведущие производители сливочного масла, включая «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», начали уведомлять федеральные розничные сети о прекращении или уменьшении объемов производства и поставок данной продукции. Сейчас средняя розничная стоимость продукта достигает 1040 рублей за килограмм, что на 20,4% превышает показатели января.

Росстат зафиксировал повышение цен на сливочное масло на 1,4%. Причиной увеличения цен являются выросшие затраты на производство, включая закупку сырья, упаковку и логистику.

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В России дорожает сливочное масло, ведущие его производители начали уведомлять розничные сети о прекращении или уменьшении объемов производства и поставок данного продукта. Об альтернативах сливочному маслу, а также о его пользе и вреде для здоровья — в материале URA.RU. Чем заменить сливочное масло В качестве альтернатив сливочному маслу можно использовать множество продуктов. Для бутербродов, например, подойдут: В каше вместо сливочного масла можно использовать: А для замены масла в картофельном пюре подойдут: Чем полезно сливочное масло Сливочное масло содержит витамины А, Е, К и D, а также фосфор, железо, калий, кальций, магний и цинк. Оно замедляет пищеварительный процесс. 20-30 грамм в день полезны для взрослого человека. Белок в таком масле легко усваивается, насыщает организм аминокислотами и долго переваривается, продлевая чувство сытости. Молочный жир содержит незаменимые жирные кислоты, а также моно- и полиненасыщенные. Витамин А является антиоксидантом, который способствует защите от радикальных антиоксидантов и снижает оксидативного стресса. Витамин D — поддерживает иммунитет, нервную систему, регулирует инсулин, обеспечивает работу легких и сердечно-сосудистой системы, а также важен для костей и зубов. Кальций также полезен для костей и зубов и регулирует обменные процессы в организме. Фосфор помогает усваиваться питательным веществам. Калий — для работы мышц и сердца и регуляции водно-солевого обмена в организме человека. Магний нужен для костей и мускулов и правильной работы нервной системы.  Чем вредно сливочное масло  Сливочное масло повышает не только хороший холестерин, но и плохой. Последний, в свою очередь, повышает риск инфаркта и развития атеросклероза. К тому же, в случае постоянного повышения дозы масла можно набрать вес, потому что в 100 граммах масла — 750 килокалорий, что превышает суточную норму человека вдвое. Также масло может увеличить опасность развития желчнокаменной болезни из-за его калорийности и из-за большого количества насыщенных жиров, которые чрезмерно нагружают пищеварительный тракт. При жарке и перегревании сливочного масла выделяются канцерогены. А замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «Секретом фирмы» заявил, что сливочное масло стало вреднее маргарина, поскольку из него, в отличие от маргарина, нельзя убрать трансизомеры жирных кислот, которые провоцируют сердечно-сосудистые заболевания. По словам Кабанова, содержание этих кислот в масле составляет 8%. Кому нельзя есть сливочное масло Сливочное масло противопоказано людям с лишним весом или атеросклерозом, а также с камнями в желчном пузыре, кардиоваскулярными нарушениями и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно метаболического характера. Помимо этого, сливочное масло нельзя употреблять при остром панкреатите или непереносимости лактозы. Такое масло нельзя беременным или кормящим женщинам в случае, если они набирают вес или у ребенка есть аллергия. Детям до семи месяцев также не рекомендуется давать сливочное масло. Также не более 10 грамм можно есть пожилым людям с изменениями в ЖКТ. Ограничение поставок масла в магазины РФ и повышение цен Ведущие производители сливочного масла, включая «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», начали уведомлять федеральные розничные сети о прекращении или уменьшении объемов производства и поставок данной продукции. Сейчас средняя розничная стоимость продукта достигает 1040 рублей за килограмм, что на 20,4% превышает показатели января. Росстат зафиксировал повышение цен на сливочное масло на 1,4%. Причиной увеличения цен являются выросшие затраты на производство, включая закупку сырья, упаковку и логистику.
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