Купеческую усадьбу в центре Перми отремонтируют за 2,7 миллиона рублей

В Перми отремонтируют объект культурного наследия «Главный дом». Он входит в состав ансамбля «Усадьба купчихи М. Т. Киселевой». Сейчас власти через электронный аукцион ищут подрядчика.
«Текущий ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения „Главный дом“ по улице Ленина, 27. Подрядчику требуется выполнить строительно-монтажные работы и вывезти строительный мусор. Начальная и максимальная цена контракта — 2,7 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Заказчиком выступает МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий», расположенное в этом здании. В доме также находятся департамент культуры и молодежной политики Перми, бар, кальянная и тату-студия.
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