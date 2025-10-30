Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае в ближайшие дни ожидают похолодание до минус 15 градусов

30 октября 2025 в 20:57
Фото: Илья Московец © URA.RU

Пик похолодания в Прикамье прогнозируется на 3 ноября и ночь на 4 ноября. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. Ожидаются заморозки до минус 15 градусов.

«Пик похолодания прогнозируется на 3 ноября и ночь на 4 ноября с температурой воздуха -4…-9 градусов, а на востоке края до -15 градусов. Снегопады ожидаются в основном слабые», — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермском крае ожидается аномально теплая и сухая погода для второй половины октября. Столбики термометров будут держаться на два градуса выше климатической нормы, а значительных осадков не предвидится до конца недели. 

