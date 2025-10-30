Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Охранник пермского стратегического завода Пшеничный получил золотую медаль на международном турнире силачей

Сотрудник службы охраны пермского завода поднял штангу 220 килограммов
30 октября 2025 в 19:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спортсмен побил личный рекорд, подняв 220 килограммов

Спортсмен побил личный рекорд, подняв 220 килограммов

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудник охраны Соликамского магниевого завода Пермского края завоевал «золото» и выполнил норматив «Элита» на международных соревнованиях по пауэрлифтингу. Об этом сообщается на официальной странице завода в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудник службы охраны Соликамского магниевого завода, мастер спорта международного класса по жиму штанги Николай Пшеничный одержал победу на XIX международных играх силовых и боевых видов спорта „Золотой тигр“. Игры проходили в Екатеринбурге», — сообщается в посте.

На соревнованиях заводчанин из Соликамска выступил в возрастной группе 50-55 лет. Спортсмен завоевал золотую медаль национальной ассоциации пауэрлифтинга и установил личный рекорд, подняв штангу весом 220 килограммов.

Продолжение после рекламы

ОАО «Соликамский магниевый завод» является стратегическим российским предприятием, которое занимается в Пермском крае производством редкоземельных металлов. В 2022 году по решению суда большую часть принадлежащих частным лицам акций завода передали в собственность государства. Новым владельцем СМЗ стала госкорпорация «Росатом».ㅤ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал