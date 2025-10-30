Охранник пермского стратегического завода Пшеничный получил золотую медаль на международном турнире силачей

Спортсмен побил личный рекорд, подняв 220 килограммов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудник охраны Соликамского магниевого завода Пермского края завоевал «золото» и выполнил норматив «Элита» на международных соревнованиях по пауэрлифтингу. Об этом сообщается на официальной странице завода в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудник службы охраны Соликамского магниевого завода, мастер спорта международного класса по жиму штанги Николай Пшеничный одержал победу на XIX международных играх силовых и боевых видов спорта „Золотой тигр“. Игры проходили в Екатеринбурге», — сообщается в посте.

На соревнованиях заводчанин из Соликамска выступил в возрастной группе 50-55 лет. Спортсмен завоевал золотую медаль национальной ассоциации пауэрлифтинга и установил личный рекорд, подняв штангу весом 220 килограммов.

