В Театре-Тятрике премьера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми театры ждут зрителей в ближайшие выходные. Хоть суббота и рабочий день в этот раз, вечер в театре не отменяется. О том, на какие спектакли еще остались билеты — в обзоре URA.RU.

Театр-Тятрик

На детской сцене ТТ начинаются премьерные показы спектакля «Мое!» (3+). Это веселый и трогательный спектакль без слов с элементами клоунады. Вы увидите, как однажды на месте великого леса остались лишь пни, и познакомитесь с Белкой, которая отчаянно пытается защитить свой единственный росточек от всего мира. «Этот спектакль о том, как страх и желание спрятать свое сокровище от всех превращаются в смелость вырастить новое и поделиться им. О том, что будущее — не в наших карманах, а в наших лапках», — говорит автор и режиссер постановки Марина Хомутова

Билеты еще есть на показы 1, 3 и 4 ноября.

Театр юного зрителя

ТЮЗ в субботу приглашает на спектакль «Браво, конферансье» (16+). «Это сплав грусти и юмора, обыденных забот и величайшего подвига артистов в годы Великой Отечественной войны», — говорят в театре. Действие начинается в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и захватывает ее начало. В центре истории — жизнь артистов. Певица, аккомпаниатор, танцовщица, фокусник, автор скетчей и конферансье — все они вынуждены проститься с привычной мирной жизнью и в составе фронтовой концертной бригады отправиться на фронт.

Показ пройдет 1 ноября.

Театр оперы и балета

На сцене Пермиской оперы в воскресенье концертное исполнение оперы «Риголетто» (6+) Дж. Верди. Либретто Франческо Мария Пьяве по драме Виктора Гюго «Король забавляется». Исполняется произведение на итальянском языке с русскими титрами. За дирижерским пультом Владимир Ткаченко.

Дом актера