«Тыквенный спас» и «Велесова ночь»: чем пермяки заменяют Хеллоуин

Желающих праздновать Хеллоуин в Пермском крае становится все меньше Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский край — один ил лидеров среди регионов, жители которых игнорируют Хеллоуин. Спрос на товары и атрибутику, связанный с этим праздником, среди прикамцев неуклонно снижается. Это выяснили аналитики маркетплейса Wildberries. URA.RU решило узнать, какую альтернативу пермяки находят заграничному празднику.

Праздник урожая и «Тыквенный спас»

Неизменный атрибут Хеллоуина — тыква. Этому растению в Пермском крае и решил посвятить праздник Пермский краеведческий музей. 25 октября музей провел для всех желающих праздник урожая, а главным его атрибутом стали овощи. А тыквы участники пустили на различные поделки. К примеру, на мастер-классе можно было создать салфетку тыквенным узором, выполненным техникой набойки по ткани. «Из тыкв можно создать собственный оригинальный шедевр под руководством опытного наставника. Тыква станет ярким украшением вашего дома, привнеся в него дух осени», — отметили сотрудники учреждения.

В Пермском краеведческом музее тыква стала главным атрибутом праздника Фото: Пермский краеведческий музей

В центральной библиотеке Верещагино 29 октября для детей провели «Тыквенный спас». Воспитанники городского детсада смогли попробовать «вкусняшки» из тыквы, которые сами вырастили огородике детского сада. Педагог Алевтина Агеева провела для малышни мастер-класс по росписи деревянной заготовки «Тыквы». «Ребята познакомились с акриловыми маркерами, способами работы с ними. Узнали о лакировке деревянных изделий. В результате из простой деревянной заготовки у юных художников получились красочные „Тыковки-магнитики“», — сообщается на сайте верещагинской библиотеки.

Продолжение после рекламы

«Велесова ночь»