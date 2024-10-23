Заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел, когда корреспонденты пытались задать вопросы британским дипломатам, прибывшим в Москву для инспекции работы посольства.
«В аэропорту также работали российские журналисты, которые пытались задать вопросы дипломатам, однако вместо этого Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос», — пишет Life.ru. Причины такой агрессии Додда в сторону журналистов не приводятся.
Дипломатическая группа прилетела в Москву для осмотра работы посольства после скандала, который коснулся посольства Великобритании в России. Визит руководителя Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси был направлен на оценку последствий инцидента с лишением аккредитации шести сотрудников британского диппредставительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.