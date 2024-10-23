Британский дипломат напал на российских журналистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Том Додд набросился на журналистов во Внуково (фото из архива)
Том Додд набросился на журналистов во Внуково (фото из архива) Фото:

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел, когда корреспонденты пытались задать вопросы британским дипломатам, прибывшим в Москву для инспекции работы посольства.

«В аэропорту также работали российские журналисты, которые пытались задать вопросы дипломатам, однако вместо этого Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос», — пишет Life.ru. Причины такой агрессии Додда в сторону журналистов не приводятся.

Дипломатическая группа прилетела в Москву для осмотра работы посольства после скандала, который коснулся посольства Великобритании в России. Визит руководителя Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси был направлен на оценку последствий инцидента с лишением аккредитации шести сотрудников британского диппредставительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел, когда корреспонденты пытались задать вопросы британским дипломатам, прибывшим в Москву для инспекции работы посольства. «В аэропорту также работали российские журналисты, которые пытались задать вопросы дипломатам, однако вместо этого Додд сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос», — пишет Life.ru. Причины такой агрессии Додда в сторону журналистов не приводятся. Дипломатическая группа прилетела в Москву для осмотра работы посольства после скандала, который коснулся посольства Великобритании в России. Визит руководителя Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси был направлен на оценку последствий инцидента с лишением аккредитации шести сотрудников британского диппредставительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...