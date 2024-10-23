МВД Турции: на аэрокосмической корпорации произошел теракт, есть погибшие

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В Турции произошел теракт
В Турции произошел теракт Фото:

На объекте аэрокосмической корпорации Tusas в Турции произошел теракт, в результате которого погибли люди. Эту информацию подтвердил глава турецкого МВД Али Ерликая.

«Террористическая атака была совершена против объектов (TUSAS) Анкары в Кахраманказане. К сожалению, после нападения у нас были погибшие и раненые», — написал Ерликая на своей странице в соцсети Х.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения в результате теракта. Ерликая добавил, что будет информировать о дальнейшем развитии событий.

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На объекте аэрокосмической корпорации Tusas в Турции произошел теракт, в результате которого погибли люди. Эту информацию подтвердил глава турецкого МВД Али Ерликая. «Террористическая атака была совершена против объектов (TUSAS) Анкары в Кахраманказане. К сожалению, после нападения у нас были погибшие и раненые», — написал Ерликая на своей странице в соцсети Х. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения в результате теракта. Ерликая добавил, что будет информировать о дальнейшем развитии событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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