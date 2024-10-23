МВД Турции: на аэрокосмической корпорации произошел теракт, есть погибшие

В Турции произошел теракт
На объекте аэрокосмической корпорации Tusas в Турции произошел теракт, в результате которого погибли люди. Эту информацию подтвердил глава турецкого МВД Али Ерликая.
«Террористическая атака была совершена против объектов (TUSAS) Анкары в Кахраманказане. К сожалению, после нападения у нас были погибшие и раненые», — написал Ерликая на своей странице в соцсети Х.
Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения в результате теракта. Ерликая добавил, что будет информировать о дальнейшем развитии событий.
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