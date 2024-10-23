Справедливый миропорядок, реформа ООН и Украина: о чем договорились лидеры БРИКС

Страны БРИКС отметили предложения о посредничестве в конфликте на Украине
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Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита БРИКС
Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита БРИКС Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Сегодня, 23 октября, в России страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Об утверждении документа сообщил Путин на правах хозяина саммита. Президент отметил, что документ планируется распространить в ООН. К каким решениям пришли члены объединения — в материале URA.RU.

Расширение сотрудничества

Лидеры БРИКС заявили о важности дальнейшего расширения сотрудничества стран объединения на основе общих интересов и ключевых приоритетов. Страны-участницы объединения призвали к дальнейшему наращиванию стратегического партнерства. В качестве трех основных направлений сотрудничества в документе выделяются политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. Предполагается, что работа по этим магистралям поспособствует продвижению мира, более представительного и справедливого международного порядка, обновленной и реформированной многосторонней системы.

Украина и Ближний Восток

Украину упомянули в декларации лишь раз, в — в 36 пункте на 13-й странице. В нем напомнили о национальных позициях по ситуации вокруг конфликта и отметили предложения о посредничестве. Пункт о ситуации в секторе Газа стал одним из самых объемных в документе, он занял целую страницу. В нем лидеры стран БРИКС осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия. Подчеркивается необходимость прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.

Реформа ООН

Страны БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, в том числе ее Совета Безопасности. Члены объединения поддержали желание стран Латинской Америки, Азии, Африки играть более значимую роль в межднународных делах.

Санкции

Члены объединения выразили обеспокоенность отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику. В документе отмечается, что подобные принудительные меры подрывают торговую систему, Устав ООН и устойчивое развитие. Столь агрессивные односторонние меры негативно влияют на энергетику, продовольственную безопасность, экономику и здравоохранение, говорится в декларации.

Нацвалюты

Лидеры БРИКС призвали укреплять банковские сети между странами объединения. В декларации приветствовали использование национальных валют как внутри БРИКС, так и с его партнерами.

Бреттон-Вудские институты и ВТО

Члены объединение призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов с учетом расширения представленности развивающихся стран. Лидеры БРИКС также подтвердили необходимость реформы ВТО в целях повышения ее устойчивости, авторитета и эффективности.

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Сегодня, 23 октября, в России страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Об утверждении документа сообщил Путин на правах хозяина саммита. Президент отметил, что документ планируется распространить в ООН. К каким решениям пришли члены объединения — в материале URA.RU. Расширение сотрудничества Лидеры БРИКС заявили о важности дальнейшего расширения сотрудничества стран объединения на основе общих интересов и ключевых приоритетов. Страны-участницы объединения призвали к дальнейшему наращиванию стратегического партнерства. В качестве трех основных направлений сотрудничества в документе выделяются  политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. Предполагается, что работа по этим магистралям поспособствует продвижению мира, более представительного и справедливого международного порядка, обновленной и реформированной многосторонней системы. Украина и Ближний Восток Украину упомянули в декларации лишь раз, в  — в 36 пункте на 13-й странице. В нем напомнили о национальных позициях по ситуации вокруг конфликта и отметили предложения о посредничестве. Пункт о ситуации в секторе Газа стал одним из самых объемных в документе, он занял целую страницу. В нем лидеры стран БРИКС осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия. Подчеркивается необходимость прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. Реформа ООН Страны БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, в том числе ее Совета Безопасности. Члены объединения поддержали желание стран Латинской Америки, Азии, Африки играть более значимую роль в межднународных делах. Санкции Члены объединения выразили обеспокоенность отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику. В документе отмечается, что подобные принудительные меры подрывают торговую систему, Устав ООН и устойчивое развитие. Столь агрессивные односторонние меры негативно влияют на энергетику, продовольственную безопасность, экономику и здравоохранение, говорится в декларации. Нацвалюты Лидеры БРИКС призвали укреплять банковские сети между странами объединения. В декларации приветствовали использование национальных валют как внутри БРИКС, так и с его партнерами. Бреттон-Вудские институты и ВТО Члены объединение призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов с учетом расширения представленности развивающихся стран. Лидеры БРИКС также подтвердили необходимость реформы ВТО в целях повышения ее устойчивости, авторитета и эффективности.
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