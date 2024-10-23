Путин забронировал у Африки дефицитный кофе и какао-бобы

Россия обезопасила себя от последствий мирового кофейного кризиса, возникшего из-за природных катаклизмов. Так заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.
«В прошлом году мы отмечали 120-летие дипотношений. В их основе богатая история, многолетние традиции дружбы, взаимного уважения, культурная и духовная близость наших народов... Растет товарооборот. Он пока скромный по абсолютным величинам, но в целом позитивная динамика имеется, за 2023 год плюс 65%. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным, тем более, что показатели в целом пока далеки от оптимальных», — заявил Путин на встрече с премьером Эфиопии.
Россия заранее озаботилась поставками кофе на фоне мирового неурожая, считает Владимир Осипов. «Эфиопия является одним из самых крупных поставщиков кофе и какао-бобов. Надо сразу сказать, что в нашей стране крайне популярные продукты — это шоколад и кофе. Налаживание таких хороших, качественных внешнеторговых отношений с Эфиопией будет способствовать насыщению нашего рынка этими товарами. Это очень важно с учетом того, что в тех странах, в которых выращивается кофе, наблюдается засуха, а где-то наводнения, соответственно, падают урожаи кофе и какао-бобов», — заявил собеседник URA.RU.
По его мнению, в России с этими продуктами «не должно быть никаких проблем» даже при сниженном предложении на мировых рынках. «Мы обеспечим свои потребности. Ну и плюс Бразилия нам, конечно, тоже поможет», — резюмировал Осипов.
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