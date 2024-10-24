Путин пожалел Украину

Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» с участием представителей почти 40 стран.
«Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы», — заявил Путин на саммите БРИКС. Трансляция эфира идет на телеканале «Россия 24». Он добавил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто, этому процессу пытаются помешать.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября, на саммите присутствуют представители 33 государств, включая 24 лидеров. В текущем году мероприятие проходит в расширенном формате.
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