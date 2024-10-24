Путин пожалел Украину

Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил об использовании Западом Украины Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» с участием представителей почти 40 стран.

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«Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы», — заявил Путин на саммите БРИКС. Трансляция эфира идет на телеканале «Россия 24». Он добавил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто, этому процессу пытаются помешать.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября, на саммите присутствуют представители 33 государств, включая 24 лидеров. В текущем году мероприятие проходит в расширенном формате.

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Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» с участием представителей почти 40 стран. «Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы», — заявил Путин на саммите БРИКС. Трансляция эфира идет на телеканале «Россия 24». Он добавил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто, этому процессу пытаются помешать. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября, на саммите присутствуют представители 33 государств, включая 24 лидеров. В текущем году мероприятие проходит в расширенном формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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