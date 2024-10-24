Путин пожалел Украину

Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России

24 октября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Путин заявил об использовании Западом Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС 2024 в Казани Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» с участием представителей почти 40 стран. Новость по теме Путин обозначил суть БРИКС тремя тезисами: главные заявления лидера России «Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы», — заявил Путин на саммите БРИКС. Трансляция эфира идет на телеканале «Россия 24». Он добавил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто, этому процессу пытаются помешать. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября, на саммите присутствуют представители 33 государств, включая 24 лидеров. В текущем году мероприятие проходит в расширенном формате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» с участием представителей почти 40 стран. «Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы», — заявил Путин на саммите БРИКС. Трансляция эфира идет на телеканале «Россия 24». Он добавил, что переход к справедливому мироустройству идет непросто, этому процессу пытаются помешать. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября, на саммите присутствуют представители 33 государств, включая 24 лидеров. В текущем году мероприятие проходит в расширенном формате.