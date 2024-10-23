Путин обозначил суть БРИКС тремя тезисами: главные заявления лидера России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все страны-участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимоуважение. Такими тремя тезисами он охарактеризовал саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября. Все заявления главы России на встрече — в материале URA.RU.
«Все страны — участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение», — передали в РБК слова Владимира Путина. «[Страны БРИКС] вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», — отметил президент России, подчеркнув, что в этом заключается главная задача стратегии курса БРИКС на мировой арене. Помимо этого, Путин сделал несколько заявлений о важности объединения, об экономике его стран, о дальнейшем их развитии и многом другом.
Высокое влияние БРИКС в мире
Глава РФ отметил высокие влияние и авторитет БРИКС на глобальной арене. Объединение проявляет ответственность за положение дел в мире, и его страны-участницы обладают огромным экономическим, демографическим и научным потенциалом.
Список стран-партнеров объединения
Необходимо прислушаться к беспрецедентному интересу стран Глобального Юга и Востока. Также требуется сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита.
Экономика стран БРИКС и мировая торговля
Экономика стран-участниц объединения устойчива благодаря взвешенной политике. Ее доля в мировой экономике по итогам 2024 года составит 36,7%, что превысит долю стран «Большой семерки» (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии). В свою очередь мировая торговля меняется, идет ее фрагментация, а приоритет смещается в сторону развивающихся рынков.
Создание внутри БРИКС инвестиционной платформы поддержит национальные экономики и инвестиции и поможет обеспечить ресурсами страны Глобального Юга и Востока. Также нужно запустить механизм консультаций стран объединения по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО).
В будущем могут быть созданы механизмы решения торговых споров между странами БРИКС. Также должна быть запущена платформа по справедливой конкуренции стран-участниц объединения. Помимо этого, Россия предложила создать отдельную платформу по драгоценным металлам и алмазам, которая поможет устранить избыточные торговые барьеры.
По словам Путина, необходимо подумать над преобразованием зерновой биржи объединения в полноценную товарную. В будущем она защитит национальные рынки от спекуляций и иностранного вмешательства.
Другие заявления
- Глава России заявил, что темпы развития стран БРИКС в среднесрочной перспективе будут опережающими;
- Государства, состоящие в объединении, должны использовать свой потенциал для противостояния терроризму и киберпреступности;
- Страны БРИКС приглашены присоединиться к российскому кодексу этики в сфере ИИ;
- Они должны также укрепить сотрудничество в здравоохранении, в частности, в потенциале ядерной медицины, центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.