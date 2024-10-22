Избавиться от тирании доллара и господства США: что западные СМИ пишут о саммите БРИКС

Во вторник, 22 октября, в Казани начался XVI саммит лидеров стран БРИКС. В текущем году мероприятие пройдет в расширенном формате. На саммите будут присутствовать представители 33 государств, включая 24 главы государств. Среди выдающихся участников — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, ожидается визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Лидеры стран обсудят сотрудничество в экономике, культуре и других отраслях. По завершении они примут итоговый документ — Казанская декларация саммита БРИКС, который суммирует все итоги и дискуссии в рамках двух заседаний саммита. Что пишут западные СМИ о саммите БРИКС в Казани — в материале URA.RU.
CNN: саммит БРИКС подчеркивает стремление стран противостоять Западу и США
Как сообщает телеканал CNN, саммит БРИКС станет самым значительным международным событием, организованным президентом России Владимиром Путиным с момента начала конфликта на Украине. Событие выделяется тем, что отражает стремление участвующих стран к изменению в глобальном распределении власти. Особенно это актуально для таких стран, как Россия, Китай и Иран, которые стремятся противостоять политике Запада, возглавляемой США, утверждает издание.
В ходе встречи президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин будут акцентировать внимание на том, что именно Запад оказывается изолированным на мировой арене с его санкциями и альянсами, заявили в материале. Они будут утверждать, что большинство мировых государств поддерживает их усилия по оспариванию доминирования США на международной арене.
BILD: Эрдоган пытается вызвать ревность у НАТО своим участием в саммите БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание участвовать в деятельности саммита БРИКС и обеспечить себе место в этой организации, чтобы, по его словам, вызвать у Запада «некоторую ревность». При этом Турция уже является членом НАТО и, следовательно, входит в состав западного альянса, пишет Bild.
Le Figaro: Путин не стал изгоем в международных отношениях
Саммит стран БРИКС подтвердил, что российский лидер Владимир Путин сохраняет свои позиции на международной арене, сообщает Le Figaro. Это событие может стать ключевым для Китая в рамках реализации стратегии по снижению зависимости мировой торговли от доллара США.
Berliner Zeitung: страны Латинской Америки заинтересованы во вступлении в БРИКС
Возрастает интерес к БРИКС в Латинской Америке. Как пишет Berliner Zeitung, регион рассматривает углубление сотрудничества с этим блоком как способ избежать усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном, с одной стороны, и Пекином с Москвой, с другой. В последнее время десятки стран заявили о своем интересе к расширению взаимодействия с БРИКС, подчеркивает немецкая газета. Среди них пять стран из Латинской Америки — Боливия, Венесуэла, Колумбия, Никарагуа и Куба. Многие государства Южной Америки стремятся присоединиться к этому альянсу, выступая против мирового порядка, контролируемого западными странами.
Handelsblatt: предпочтет ли Турция Россию, а не Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает связи с государствами, которые выступают в оппозиции к Западу. На фоне начавшегося саммита БРИКС, к участию в котором его пригласил президент России Владимир Путин, Турция, являясь членом НАТО, выразила желание присоединиться к этому альянсу, который Пекин и Москва позиционируют как контрвес Западу.
Этот шаг Эрдогана воспринимается как отклик на сдвиги в глобальной геополитике, утверждает Handelsblatt. Мировая экономика сейчас разделяется на два блока: один сформирован вокруг России и Китая, другой — вокруг западных стран, которые стремятся переместить производство и цепочки поставок обратно на Запад или к своим азиатским союзникам. Как сообщает немецкое издание, в Турции ощущается обеспокоенность по поводу возможного формирования нового мирового порядка, в котором она может оказаться за бортом.
Brookings: саммит БРИКС в Казани сигнализирует об изменении в глобальной политике
Не следует недооценивать значение БРИКС, учитывая политическую значимость, которая охватывает предстоящую встречу в Казани, пишет Brookings. В материале назвали невероятным то, что спустя два с половиной года после начала конфликта на Украине президент России Владимир Путин организует саммит, на котором собираются представители из десятков стран, включая партнеров США, таких как Египет, а также члена НАТО Турцию. Сам факт проведения такой встречи свидетельствует о сдвигах в глобальной политике и возрастающем недовольстве ролью США на мировой арене, что должно вызывать беспокойство у Вашингтона, отмечает американский исследовательский институт.
Foreign Policy: страны БРИКС хотят избавиться от тирании доллара
На саммите БРИКС основное внимание будет уделено поиску альтернатив доминированию доллара, пишет Foreign Policy. Страны-участницы объединения стремятся освободиться от его влияния. Такое направление действий указывает не только на подготовку к миру, где роль США будет снижена, но и на желание ускорить этот процесс.
«Для России это важный этап — показать Западу, что страна не изолирована. Будет очень интересно понаблюдать, насколько другие государства готовы пойти на поводу у России — сделать БРИКС более антизападным, чем он есть сейчас», — отмечает Оливер Штуенкель, специалист по БРИКС из Фонда Жетулиу Варгаса, бразильского университета и аналитического центра.
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