Химик УрФУ лишилась 28 миллионов рублей, которые доверила знакомому

Женщина лишилась всех сбережений Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Сотрудник кафедры химии Уральского федерального университета (УрФУ) лишилась почти 28 миллионов рублей, доверив деньги своему знакомому. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Еще семь лет назад женщина по просьбе знакомого одолжила ему под проценты восемь миллионов 300 тысяч рублей. Какое-то время он исправно платил проценты. Два года назад он попросил уже 15 тысяч евро (примерно 1,5 млн рублей) для „инвестиций в акции на бирже США“. Она не отказала», — сообщил собеседник агентства.

Примерно в то же время сотрудница УрФУ решила продать свою недвижимость в одном из крупных городов России. Помочь ей вызвался все тот же знакомый. Он привел покупателя и договорился, что деньги за квартиру клиент перечислит на его счет, а уже он, в свою очередь, передаст их хозяйке. Доверчивая женщина подписала документы купли-продажи. Однако из 18,5 млн рублей приятель перевел ей только 500 тысяч.

«Женщина стала догадываться, что ее водят за нос, и потребовала от мужчины вернуть ей все долги. Но тот отказался, заявив, что „на бирже“ проблемы», — продолжил источник. В итоге дама обратилась в полицию. Она подозревает, что обманщик хочет скрыться из России, чтобы улизнуть от ответственности. Сейчас предполагаемого мошенника ищут.