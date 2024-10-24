ВС РФ отразили три контратаки возле Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово

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Российские военные сорвали три попытки наступления ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы РФ отразили три контратаки в Курской области за сутки и сорвали три попытки наступления ВСУ. Поражение нанесено десяти бригадам противника, сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены три контратаки противника возле населенных пунктов Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Сорваны три попытки контратак противника у Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки», — сообщили в Минобороны РФ.

На данных направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными 40 человек. Восемь украинских солдат сдались в плен. Среди потерь в технике — танк, боевая машина пехоты и американский бронетранспортер М113.

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Вооруженные силы РФ отразили три контратаки в Курской области за сутки и сорвали три попытки наступления ВСУ. Поражение нанесено десяти бригадам противника, сообщили в Минобороны РФ. «Отражены три контратаки противника возле населенных пунктов Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Сорваны три попытки контратак противника у Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки», — сообщили в Минобороны РФ. На данных направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными 40 человек. Восемь украинских солдат сдались в плен. Среди потерь в технике — танк, боевая машина пехоты и американский бронетранспортер М113.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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