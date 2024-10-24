ВС РФ отразили три контратаки возле Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово

24 октября 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Российские военные сорвали три попытки наступления ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы РФ отразили три контратаки в Курской области за сутки и сорвали три попытки наступления ВСУ. Поражение нанесено десяти бригадам противника, сообщили в Минобороны РФ. «Отражены три контратаки противника возле населенных пунктов Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Сорваны три попытки контратак противника у Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки», — сообщили в Минобороны РФ. На данных направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными 40 человек. Восемь украинских солдат сдались в плен. Среди потерь в технике — танк, боевая машина пехоты и американский бронетранспортер М113. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ отразили три контратаки в Курской области за сутки и сорвали три попытки наступления ВСУ. Поражение нанесено десяти бригадам противника, сообщили в Минобороны РФ. «Отражены три контратаки противника возле населенных пунктов Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Сорваны три попытки контратак противника у Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки», — сообщили в Минобороны РФ. На данных направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными 40 человек. Восемь украинских солдат сдались в плен. Среди потерь в технике — танк, боевая машина пехоты и американский бронетранспортер М113.