ВС РФ отразили три контратаки возле Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово

Вооруженные силы РФ отразили три контратаки в Курской области за сутки и сорвали три попытки наступления ВСУ. Поражение нанесено десяти бригадам противника, сообщили в Минобороны РФ.
«Отражены три контратаки противника возле населенных пунктов Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово. Сорваны три попытки контратак противника у Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки», — сообщили в Минобороны РФ.
На данных направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными 40 человек. Восемь украинских солдат сдались в плен. Среди потерь в технике — танк, боевая машина пехоты и американский бронетранспортер М113.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.