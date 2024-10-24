Группировкам ВСУ в ДНР угрожает новый котел

ВСУ рискуют оказаться в окружении возле Кураховки в ДНР
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный, десант в бтр
Российские войска окружили противника на красноармейском направлении в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинским военным грозит котел в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в ДНР. Об этом заявили в силовых структурах республики. По мнению источника, значительную роль в окружении противника сыграли активные штурмовые действия российских войск.

«Противник попал в затруднительное положение как минимум в двух населенных пунктах — Горняке и Кураховке. Здесь для ВСУ существует реальная угроза котла», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В настоящее время Горняк и Кураховк взяты российскими войсками в полукольцо. Подъездные пути к ним находятся под огнем ВС РФ.

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Украинским военным грозит котел в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в ДНР. Об этом заявили в силовых структурах республики. По мнению источника, значительную роль в окружении противника сыграли активные штурмовые действия российских войск. «Противник попал в затруднительное положение как минимум в двух населенных пунктах — Горняке и Кураховке. Здесь для ВСУ существует реальная угроза котла», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В настоящее время Горняк и Кураховк взяты российскими войсками в полукольцо. Подъездные пути к ним находятся под огнем ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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