Группировкам ВСУ в ДНР угрожает новый котел

Украинским военным грозит котел в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в ДНР. Об этом заявили в силовых структурах республики. По мнению источника, значительную роль в окружении противника сыграли активные штурмовые действия российских войск.
«Противник попал в затруднительное положение как минимум в двух населенных пунктах — Горняке и Кураховке. Здесь для ВСУ существует реальная угроза котла», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В настоящее время Горняк и Кураховк взяты российскими войсками в полукольцо. Подъездные пути к ним находятся под огнем ВС РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.