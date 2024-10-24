Группировкам ВСУ в ДНР угрожает новый котел

ВСУ рискуют оказаться в окружении возле Кураховки в ДНР

24 октября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Российские войска окружили противника на красноармейском направлении в ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским военным грозит котел в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в ДНР. Об этом заявили в силовых структурах республики. По мнению источника, значительную роль в окружении противника сыграли активные штурмовые действия российских войск. «Противник попал в затруднительное положение как минимум в двух населенных пунктах — Горняке и Кураховке. Здесь для ВСУ существует реальная угроза котла», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В настоящее время Горняк и Кураховк взяты российскими войсками в полукольцо. Подъездные пути к ним находятся под огнем ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинским военным грозит котел в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в ДНР. Об этом заявили в силовых структурах республики. По мнению источника, значительную роль в окружении противника сыграли активные штурмовые действия российских войск. «Противник попал в затруднительное положение как минимум в двух населенных пунктах — Горняке и Кураховке. Здесь для ВСУ существует реальная угроза котла», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В настоящее время Горняк и Кураховк взяты российскими войсками в полукольцо. Подъездные пути к ним находятся под огнем ВС РФ.