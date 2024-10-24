В РПЦ приняли сложное решение по поводу детей-самоубийц

На заседании Священного синода, которое состоялось 24 октября 2024 года в Москве, было принято решение разрешить отпевание детей и подростков, совершивших самоубийство. Это будет возможно в случае, если ребенок стремился к Богу, вел нормальный образ жизни или подвергся разрушительному влиянию со стороны.
«Принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и её подверженность манипулятивным влияниям извне, Священный синод утвердил определенный порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребёнка или подростка, совершившего самоубийство», — говорится в решении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Отмечается, что при принятии решения об отпевании детей-самоубийц необходимо учитывать информацию, полученную от правоохранительных органов в рамках предварительного расследования, а также результаты психолого-педагогической экспертизы, при условии предоставления этих данных комиссии. В официальном заявлении подчеркивается, что обязанностью священнослужителя является поддержка семьи усопшего в любых обстоятельствах, а также объяснение того, что связь с умершим ребенком сохраняется и он нуждается в их вере и молитвах.
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