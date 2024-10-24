24 октября 2024

В РПЦ приняли сложное решение по поводу детей-самоубийц

РПЦ после благословения Патриарха Кирилла разрешила отпевать детей-самоубийц
© Служба новостей «URA.RU»
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РПЦ постановило отпевать детей-самоубийц, если при жизни они стремились к Богу
РПЦ постановило отпевать детей-самоубийц, если при жизни они стремились к Богу Фото:

На заседании Священного синода, которое состоялось 24 октября 2024 года в Москве, было принято решение разрешить отпевание детей и подростков, совершивших самоубийство. Это будет возможно в случае, если ребенок стремился к Богу, вел нормальный образ жизни или подвергся разрушительному влиянию со стороны.

«Принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и её подверженность манипулятивным влияниям извне, Священный синод утвердил определенный порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребёнка или подростка, совершившего самоубийство», — говорится в решении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что при принятии решения об отпевании детей-самоубийц необходимо учитывать информацию, полученную от правоохранительных органов в рамках предварительного расследования, а также результаты психолого-педагогической экспертизы, при условии предоставления этих данных комиссии. В официальном заявлении подчеркивается, что обязанностью священнослужителя является поддержка семьи усопшего в любых обстоятельствах, а также объяснение того, что связь с умершим ребенком сохраняется и он нуждается в их вере и молитвах.

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На заседании Священного синода, которое состоялось 24 октября 2024 года в Москве, было принято решение разрешить отпевание детей и подростков, совершивших самоубийство. Это будет возможно в случае, если ребенок стремился к Богу, вел нормальный образ жизни или подвергся разрушительному влиянию со стороны. «Принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и её подверженность манипулятивным влияниям извне, Священный синод утвердил определенный порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребёнка или подростка, совершившего самоубийство», — говорится в решении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Отмечается, что при принятии решения об отпевании детей-самоубийц необходимо учитывать информацию, полученную от правоохранительных органов в рамках предварительного расследования, а также результаты психолого-педагогической экспертизы, при условии предоставления этих данных комиссии. В официальном заявлении подчеркивается, что обязанностью священнослужителя является поддержка семьи усопшего в любых обстоятельствах, а также объяснение того, что связь с умершим ребенком сохраняется и он нуждается в их вере и молитвах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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