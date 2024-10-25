Очевидцы сообщили о возможном крушении вертолета на Чукотке

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Следов возможного падения вертолета пока найти не удалось, пишет Shot
Следов возможного падения вертолета пока найти не удалось, пишет Shot Фото:

Сообщается о возможном крушении вертолета на Чукотке, отмечает telegram-канал Shot. Официальных подтверждений пока нет.

«Вертолет мог потерпеть крушение на Чукотке», — пишет telegram-канал. Там добавили, что вертолет якобы врезался в сопку в Билибинском районе, что вызвало всплеск черного дыма.

Для поиска места падения вылетел вертолет Ми-8, но ничего не обнаружил. Спасатели на снегоходах «Буран» также не смогли добраться до места из-за сложных условий и вернулись обратно. Проверка информации о крушении продолжается, передали в telegram-канале.

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Сообщается о возможном крушении вертолета на Чукотке, отмечает telegram-канал Shot. Официальных подтверждений пока нет. «Вертолет мог потерпеть крушение на Чукотке», — пишет telegram-канал. Там добавили, что вертолет якобы врезался в сопку в Билибинском районе, что вызвало всплеск черного дыма. Для поиска места падения вылетел вертолет Ми-8, но ничего не обнаружил. Спасатели на снегоходах «Буран» также не смогли добраться до места из-за сложных условий и вернулись обратно. Проверка информации о крушении продолжается, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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