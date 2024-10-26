Ребенок под присмотром няни-мигрантки умер в Петербурге

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В Петербурге скончался четырехмесячный малыш по неизвестным причинам
В Петербурге скончался четырехмесячный малыш по неизвестным причинам Фото:

В Санкт-Петербурге произошла трагедия: четырехмесячный ребенок скончался под присмотром няни-мигрантки в Выборгском районе. Малыш находился в квартире на Суздальском проспекте, где за ним присматривала 22-летняя уроженка Киргизии, подруга его матери.

«Тело ребенка направлено в морг для установления точной причины смерти,» — сообщает интернет-портал 78.ru. Также уточняется, что на теле малыша не были обнаружены насильственные признаки смерти.

Следственные органы начали проверку по данному факту. Мать мальчика — 33-летняя гражданка Узбекистана, работающая уборщицей, не имеющая официальной регистрации в России. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. 

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В Санкт-Петербурге произошла трагедия: четырехмесячный ребенок скончался под присмотром няни-мигрантки в Выборгском районе. Малыш находился в квартире на Суздальском проспекте, где за ним присматривала 22-летняя уроженка Киргизии, подруга его матери. «Тело ребенка направлено в морг для установления точной причины смерти,» — сообщает интернет-портал 78.ru. Также уточняется, что на теле малыша не были обнаружены насильственные признаки смерти. Следственные органы начали проверку по данному факту. Мать мальчика — 33-летняя гражданка Узбекистана, работающая уборщицей, не имеющая официальной регистрации в России. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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