Ребенок под присмотром няни-мигрантки умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла трагедия: четырехмесячный ребенок скончался под присмотром няни-мигрантки в Выборгском районе. Малыш находился в квартире на Суздальском проспекте, где за ним присматривала 22-летняя уроженка Киргизии, подруга его матери.
«Тело ребенка направлено в морг для установления точной причины смерти,» — сообщает интернет-портал 78.ru. Также уточняется, что на теле малыша не были обнаружены насильственные признаки смерти.
Следственные органы начали проверку по данному факту. Мать мальчика — 33-летняя гражданка Узбекистана, работающая уборщицей, не имеющая официальной регистрации в России. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
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